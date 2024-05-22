ABD'li dev bankadan Türkiye için dolar ve faiz tahmini geldi

22 May 2024 11:07 - Güncelleme : 22 May 2024 11:09

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, yarın piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentilerini yayımladığı notla açıkladı.

SABİT TUTACAK

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük'ün kaleme aldığı notta TCMB'nin yarınki toplantıda politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüldü.

Notta TCMB'nin para politikasının iç talep ve enflasyondaki gecikmeli etkilerini izlemeye devam edileceği ifade edildi. Faiz artışı için kapıyı açık bırakmasının beklendiği söylendi.

Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

FAİZ ARTIŞINA KAPI AÇIK KALACAK

"Para Politikası Komitesi'nin dezenflasyon patikasındaki risklere karşı daha fazla faiz artışı için kapıyı açık bırakmasını bekliyoruz."

TCMB'nin Kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşürüleceği öngörüldü.

TCMB'den ek likidite adımları beklediğini de belirten Küçük şunları kaydetti:

"Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz"

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Morgan Stanley dolar/TL ve enflasyon beklentisine de açıkladı. Raporda dolar/TL için yıl sonu beklentisi 36 olarak ifade edildi. Yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 43,4 olarak korundu.