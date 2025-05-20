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 | Bengü Sarıkuş

ABD'li iki dev şirketten Irak enerjisi için 110 milyar dolarlık anlaşma

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ABD’li enerji şirketleri HKN Energy ve Western Zagros arasında toplam 110 milyar dolar değerinde enerji anlaşmaları imzalandı.

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ABD'li iki dev şirketten Irak enerjisi için 110 milyar dolarlık anlaşma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:34

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Masrur Barzani’nin Washington’daki temasları kapsamında, IKBY ile ABD’li enerji şirketleri HKN Energy ve Western Zagros arasında toplam değeri 110 milyar doları bulan iki ayrı enerji anlaşması imzalandı.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmaların IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile söz konusu Amerikan şirketleri arasında Washington’da imzalandığı bildirildi. Anlaşmaların, IKBY’nin enerji altyapısını güçlendirme ve petrol-gaz sektörünü daha da geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.

ABD'li iki dev şirketten Irak enerjisi için 110 milyar dolarlık anlaşma

110 MİLYAR DOLAR

IKBY Başbakanı Barzani’nin Dış İlişkiler ve İklim Değişikliği Kıdemli Danışmanı Bayan Sami Abdul Rahman da sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, anlaşmaların ömürleri boyunca toplam 110 milyar dolar değerinde olduğunu duyurdu.

SÜLEYMANİYE SINIRLARINDA DEV YATIRIM

Paylaşıma göre, HKN Energy, 8 trilyon standart kübik fit doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin edilen Miran Gaz Sahası’nı geliştirecek. Western Zagros ise 5 trilyon standart kübik fit doğalgaz ve 900 milyon varil petrol barındıran Tophane-Kurdamir bloklarında faaliyet yürütecek. Her iki enerji sahasının da Süleymaniye kenti sınırlarında yer aldığı belirtildi.

ABD'li iki dev şirketten Irak enerjisi için 110 milyar dolarlık anlaşma

STRATEJİK BAĞLAR AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Abdul Rahman, anlaşmaların yalnızca IKBY’nin değil, Irak genelinin enerji ihtiyacına katkı sunacağını vurguladı. Anlaşmaların, IKBY ile ABD arasındaki stratejik bağları güçlendireceğini ve enerji güvenliği açısından bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etti. Yeni yatırımların, bölgedeki ekonomik büyümeye, istihdama ve enerji altyapısına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

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