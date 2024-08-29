ABD'nin 60 yıl önce kapattığı petrol kuyusunda umut! Köylüleri petrol heyecanı sardı

29 Ağustos 2024 20:20 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:20

Türkiye’nin birçok şehrinde petrol arama çalışmaları güvenlik güçleri eşliğinde yürütülüyor. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni petrol keşfi haberleri geliyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar ve Hacıhaliloğlu köylerinde 1960’lı yıllarda ABD’li bir şirket tarafından petrol araması neticesinde kapatılan petrol kuyularında heyecanlandıran gelişme yaşandı.

ABD'Lİ ŞİRKET ''BURADA PETROL YOK'' DEDİ

İddiaya göre kuyularda petrol bulunmasına rağmen ABD’li şirket tarafından "Burada petrol yok ve yetersiz" şeklinde değerlendirilerek kapatıldı. Aynı yıllarda aynı Amerikalı şirket tarafından yine petrol yok denilerek kapatılan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki kuyularda yapılan çalışmada Çukurova-1 ve Çukurova-2 kuyularında rezerv değeri 1 Milyar Dolar olan petrol bulunmasının ardından, Kadirli ilçesinde de kapatılan petrol kuyuları ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

KÖYDE PETROL HEYECANI

Köylüler ise köylerinden petrol çıkmasını umutla bekliyor.

Çınar köyünde yaşayan ve Amerikalıların 1960'lı yıllarda köylerinde petrol aradığına şahit olan Yusuf Kenan Oflaz, "Amerikalılar köyümüzde sondaj yaptılar. Çok da uğraştılar. Dev gibi kepçeler, makineler getirdiler. Aradılar aradılar burada su var dediler. 400 metre yer altına inmişler. Bulamadık dediler ve kuyuyu kapattılar. Lakin kuyu hala kokuyor. Şimdi Türk şirketleri arama başlatmış inşallah petrol bulunur" dedi.

Amerikalıların köyde petrol araması yaptığı yıllarda, kendisinin 20'li yaşlarda olduğunu ve Amerikalıların küçük erkek kardeşini çok sevdiklerini belirten Cennet Oflaz ise " Benim kardeşim Mehmet o zaman küçüktü onlarla çok gezdi. Amerikalılar "Mehmet mazot yok su çok" derlerdi. Kucaklarında gezdirirlerdi. Sonra çekip gittiler. Şimdi köyümüzde petrol aranıyor inşallah bulunur" dedi.