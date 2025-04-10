ABD’nin amacı borçları sıfırlamak! Bakın hangi ülkeye ne kadar borcu var: Türkiye'nin sırası dikkat çekti

ABD'nin borçlu olduğu ülkeler açıklandı. ABD'nin 34 trilyon doların üzerindeki borcu, uluslararası piyasalarda endişeye yol açıyor. Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre önümüzdeki on yıl içinde ABD'nin dış borcu 50 trilyon dolara ulaşabilir. Listede, ABD'nin en fazla borcunun Çin ve Japonya'ya olduğu ortaya çıktı.
ABD'nin 34 trilyon doları aşan borç listesi ortaya çıktı. Borcu olan ülkeler arasında Japonya 1.1 trilyon dolar borçla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise Çin 759 milyar dolar borçla yer buldu. ABD'nin borcunun önümüzdeki on yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
ABD’nin devlet ve özel sektör borçlanması küresel piyasaları sarsarken, borçlu olduğu ülkeler listesi yeniden gündemde. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkeler, ABD’den ciddi alacaklara sahip.
ABD’nin toplam devlet borcu 34 trilyon doları geçerken, Kongre Bütçe Ofisi’ne göre bu rakam önümüzdeki 10 yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabilir. Başkan Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri ve ticaret savaşları da bu tabloyu daha da karmaşık hale getirecek.
ABD’nin borçlu olduğu ülkeler, ellerinde tuttukları ABD tahvil ve bonolarına göre sıralanıyor. İşte en fazla alacaklı ülkeler:
Geçmiş yılların verilerine göre Türkiye, ABD’den 58,3 milyar dolar değerinde tahvil ve bono alacağına sahip. Bu da Türkiye’yi ABD’nin en çok borçlu olduğu 23. ülke konumuna getiriyor. Ancak uzmanlara göre, son yıllarda değişen ekonomi politikaları ve rezervlerdeki hareketlilik her şeyi değiştirebilir. Türkiye ABD'nin borçlu olduğu ülkeler listesinde ise 23'üncü sırada yer alırken güncel verilerde şu an herhangi bir rakam yok.
Trump’ın yeni tarifelerle borçları azaltma hedefi bulunsa da, uzmanlara göre ülkelerin borçlarını tamamen sıfırlaması imkansız. Örneğin İngiltere, hala Napolyon Savaşları’ndan kalma borçları ödüyor.
Teknik olarak ABD, borçlarının faizini ve vadesi dolan ana parayı ödemek zorunda. Ancak bu durum, ABD ekonomisinde dengelerin daha da bozulmasına neden olabilir.