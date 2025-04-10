ABD’nin amacı borçları sıfırlamak! Bakın hangi ülkeye ne kadar borcu var: Türkiye'nin sırası dikkat çekti

ABD'nin borçlu olduğu ülkeler açıklandı. ABD'nin 34 trilyon doların üzerindeki borcu, uluslararası piyasalarda endişeye yol açıyor. Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre önümüzdeki on yıl içinde ABD'nin dış borcu 50 trilyon dolara ulaşabilir. Listede, ABD'nin en fazla borcunun Çin ve Japonya'ya olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin 34 trilyon doları aşan borç listesi ortaya çıktı. Borcu olan ülkeler arasında Japonya 1.1 trilyon dolar borçla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise Çin 759 milyar dolar borçla yer buldu. ABD'nin borcunun önümüzdeki on yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

ABD’NİN TRİLYON DOLARLIK DIŞ BORCU VAR

ABD’nin devlet ve özel sektör borçlanması küresel piyasaları sarsarken, borçlu olduğu ülkeler listesi yeniden gündemde. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkeler, ABD’den ciddi alacaklara sahip.

BORÇ 34 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD’nin toplam devlet borcu 34 trilyon doları geçerken, Kongre Bütçe Ofisi’ne göre bu rakam önümüzdeki 10 yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabilir. Başkan Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri ve ticaret savaşları da bu tabloyu daha da karmaşık hale getirecek.

ABD HANGİ ÜLKEYE NE KADAR BORÇLU?

ABD’nin borçlu olduğu ülkeler, ellerinde tuttukları ABD tahvil ve bonolarına göre sıralanıyor. İşte en fazla alacaklı ülkeler:

Japonya – 1.1 trilyon dolar

Çin – 759 milyar dolar

İngiltere – 723 milyar dolar

Lüksemburg – 424 milyar dolar

Cayman Adaları – 419 milyar dolar

Fransa – 382 milyar dolar

Kanada – 379 milyar dolar

Belçika – 375 milyar dolar

İrlanda – 336 milyar dolar

İsviçre – 289 milyar dolar

Tayvan – 282 milyar dolar

Hong Kong – 255 milyar dolar

Singapur – 249 milyar dolar

Hindistan – 219 milyar dolar

Brezilya – 202 milyar dolar

Norveç – 158 milyar dolar

Suudi Arabistan – 138 milyar dolar

Güney Kore – 125 milyar dolar

Meksika – 103 milyar dolar

Almanya – 97 milyar dolar

TÜRKİYE – 58,3 milyar dolar (23. sırada)

TÜRKİYE’NİN ALACAĞI 58,3 MİLYAR DOLAR

Geçmiş yılların verilerine göre Türkiye, ABD’den 58,3 milyar dolar değerinde tahvil ve bono alacağına sahip. Bu da Türkiye’yi ABD’nin en çok borçlu olduğu 23. ülke konumuna getiriyor. Ancak uzmanlara göre, son yıllarda değişen ekonomi politikaları ve rezervlerdeki hareketlilik her şeyi değiştirebilir. Türkiye ABD'nin borçlu olduğu ülkeler listesinde ise 23'üncü sırada yer alırken güncel verilerde şu an herhangi bir rakam yok.

TRUMP BORCU SIFIRLAMAK İSTİYOR

Trump’ın yeni tarifelerle borçları azaltma hedefi bulunsa da, uzmanlara göre ülkelerin borçlarını tamamen sıfırlaması imkansız. Örneğin İngiltere, hala Napolyon Savaşları’ndan kalma borçları ödüyor.

ABD BORÇLARINI ÖDEYEBİLİR Mİ?

Teknik olarak ABD, borçlarının faizini ve vadesi dolan ana parayı ödemek zorunda. Ancak bu durum, ABD ekonomisinde dengelerin daha da bozulmasına neden olabilir.