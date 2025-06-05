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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

ABD'nin dış ticaret açığı nisanda geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55,5 düşerek 61,6 milyar dolara geriledi ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

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ABD'nin dış ticaret açığı nisanda geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 17:35

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolara düştü. Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, nisanda açığın 67,6 milyar dolar olacağı yönündeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, mart ayında 138,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ülkenin ihracatı da nisanda bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 289,4 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat ise aynı dönemde yüzde 16,3 azalışla 351 milyar dolara geriledi.

ABD'nin dış ticaret açığı nisanda geriledi

ÇİN İLE AB EN FAZLA AÇIK VERİLEN TİCARET PARTNERLERİ OLDU

ABD bu dönemde Çin'e karşı 19,7 milyar dolar, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı 17,9 milyar dolar mal ticareti açığı verdi. Aynı dönemde ABD'nin İrlanda'ya karşı verdiği mal ticaret açığının 19,9 milyar dolar azalarak 9,5 milyar dolara inmesi dikkati çekti. Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (14,5 milyar dolar), Meksika (13,5 milyar dolar), Tayvan (9,7 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Hindistan (5,3 milyar dolar), Güney Kore (3,3 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Kanada (2,6 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), Fransa (1,9 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı. ABD'nin martta 15,4 milyar dolar mal ticareti açığı verdiği İsviçre'ye ise nisanda 3,5 milyar dolar mal ticareti fazlası verdiği görüldü.

Ülkenin fazla verdiği diğer ticaret partnerleri ise Hong Kong (6,9 milyar dolar), Hollanda (4,8 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,3 milyar dolar), İsviçre (3,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,3 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), Singapur (1,4 milyar dolar), Brezilya (1 milyar dolar), Suudi Arabistan (900 milyon dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) oldu.

ABD'nin dış ticaret açığı nisanda geriledi

TRUMP NİSAN BAŞINDA "KARŞILIKLI TARİFELERİ" AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olmuş, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalat, mart ayında rekor seviyede dış ticareti açığı vermesine neden olmuştu.

Trump, 2 Nisan'da diğer ülkelere yönelik yüzde 10 ile 50 arasında değişen "karşılıklı tarifeleri" açıklamıştı. Washington yönetimi, 9 Nisan'da ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dış ticaret açığı ne anlama gelir?
Dış ticaret açığı, bir ülkenin belirli zaman diliminde yaptığı ithalatın, gerçekleştirdiği ihracattan daha fazla olmasıdır.
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#Ekonomi
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