ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

ABD enerji piyasalarından gelen son veriler, petrol stoklarında beklenenden çok daha sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı rakamlara göre, 1 Mayıs ile sona eren haftada ham petrol stokları 8 milyon 141 bin varil azaldı.
Oysa piyasanın beklentisi yaklaşık 2,75 milyon varillik bir düşüş yönündeydi. Bir önceki hafta ise stoklarda 1 milyon 793 bin varillik gerileme görülmüştü. Açıkçası son veri, piyasadaki tahminlerin oldukça üzerine çıktı.
Sadece ham petrol değil, benzin stoklarında da sert bir gerileme yaşandı. Verilere göre benzin stokları aynı dönemde 6 milyon 107 bin varil düştü. Piyasada beklenti 1,706 milyon varillik azalış seviyesindeydi.
Üstelik önceki hafta da benzin stoklarında 8,472 milyon varillik kayıp kaydedilmişti. Yani akaryakıt tarafındaki düşüş eğilimi sürüyor gibi görünüyor.
Distile ürün stoklarında da tablo benzer oldu. Söz konusu stoklar 4 milyon 642 bin varil azaldı. Beklenti 2,01 milyon varillik düşüş yönündeyken, bir önceki haftadaki gerileme 2,6 milyon varil seviyesindeydi.
ABD’nin önemli teslimat noktalarından biri olan Cushing’deki ham petrol stoklarında da düşüş kaydedildi. Buna göre stoklar 1 milyon 45 bin varil geriledi. Önceki hafta bu rakam 82 bin varillik düşüş olarak açıklanmıştı.
Isıtma yağı stoklarında ise 473 bin varillik azalma görüldü. Bir önceki haftada kaydedilen düşüş 421 bin varildi.
Veriler, ham petrol ithalatında da düşüş olduğunu gösterdi. Haftalık bazda ham petrol ithalatı 144 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatı 265 bin varil arttı.