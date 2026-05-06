Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:19
1
ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

ABD enerji piyasalarından gelen son veriler, petrol stoklarında beklenenden çok daha sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı rakamlara göre, 1 Mayıs ile sona eren haftada ham petrol stokları 8 milyon 141 bin varil azaldı.

Oysa piyasanın beklentisi yaklaşık 2,75 milyon varillik bir düşüş yönündeydi. Bir önceki hafta ise stoklarda 1 milyon 793 bin varillik gerileme görülmüştü. Açıkçası son veri, piyasadaki tahminlerin oldukça üzerine çıktı.

2
ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

BENZİN STOKLARINDA DA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Sadece ham petrol değil, benzin stoklarında da sert bir gerileme yaşandı. Verilere göre benzin stokları aynı dönemde 6 milyon 107 bin varil düştü. Piyasada beklenti 1,706 milyon varillik azalış seviyesindeydi.

Üstelik önceki hafta da benzin stoklarında 8,472 milyon varillik kayıp kaydedilmişti. Yani akaryakıt tarafındaki düşüş eğilimi sürüyor gibi görünüyor.

Distile ürün stoklarında da tablo benzer oldu. Söz konusu stoklar 4 milyon 642 bin varil azaldı. Beklenti 2,01 milyon varillik düşüş yönündeyken, bir önceki haftadaki gerileme 2,6 milyon varil seviyesindeydi.

3
ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

CUSHİNG STOKLARI GERİLEDİ

ABD’nin önemli teslimat noktalarından biri olan Cushing’deki ham petrol stoklarında da düşüş kaydedildi. Buna göre stoklar 1 milyon 45 bin varil geriledi. Önceki hafta bu rakam 82 bin varillik düşüş olarak açıklanmıştı.

Isıtma yağı stoklarında ise 473 bin varillik azalma görüldü. Bir önceki haftada kaydedilen düşüş 421 bin varildi.

4
ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

İTHALAT GERİLEDİ, İŞLEME HACMİ YÜKSELDİ

Veriler, ham petrol ithalatında da düşüş olduğunu gösterdi. Haftalık bazda ham petrol ithalatı 144 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatı 265 bin varil arttı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.