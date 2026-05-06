ABD’nin elinde petrol bitiyor! Stoklar tek tek sayıldı

ABD enerji piyasalarından gelen son veriler, petrol stoklarında beklenenden çok daha sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı rakamlara göre, 1 Mayıs ile sona eren haftada ham petrol stokları 8 milyon 141 bin varil azaldı.

Oysa piyasanın beklentisi yaklaşık 2,75 milyon varillik bir düşüş yönündeydi. Bir önceki hafta ise stoklarda 1 milyon 793 bin varillik gerileme görülmüştü. Açıkçası son veri, piyasadaki tahminlerin oldukça üzerine çıktı.