ABD'nin gümrük vergisi kararı dolara yaradı

03 Şubat 2025 09:39 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:42

ABD Başkanı Trump'ın dünya ticaretini geren gümrük vergisi kararıyla dolar yükseldi, borsalar ve kripto paralar sert düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması piyasalarda büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dolar değer kazanırken, hisse senetleri ve dijital para birimleri sert düşüşe geçti.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD ve Avrupa borsa endeksleri günün ilk saatlerinde hızlı bir düşüş yaşarken, Asya-Pasifik piyasaları da son altı ayın en sert kaybını verdi. Yatırımcılar, yeni gümrük vergilerinin enflasyonu tetikleyebileceği endişesiyle ABD tahvillerine yöneldi. İki yıllık ABD tahvillerinin getirisi yükseldi.

KRİPTO PARALARDA GERİ ÇEKİLME

Kripto para piyasası da bu gelişmelere duyarsız kalmadı. Bitcoin ve Ether gibi büyük dijital varlıklar, Trump'ın ABD piyasalarına odaklanan ekonomi politikalarının etkisiyle sert düştü. Bitcoin yüzde 3,1, Ether ise yüzde 14 oranında değer kaybetti.

DOLAR GÜÇLENİYOR, PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBEDİYOR

ABD doları, yeni gümrük vergisi kararının ardından güç kazanarak birçok para birimi karşısında değer kazandı. Euro yüzde 1,3 düşerek 1,0230 dolara gerilerken, Japon yeni değer kaybetti. Kanada dolaru, 2003'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

TİCARET SAVAŞI KAPIDA

Trump, gümrük vergisi kararının ardından Kanada ve Meksika ile pazartesi günü görüşmelere başlayacağını söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı ise "karşılıklı önlemler" alacağını duyurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'ye karşı yüzde 25 ek vergi uygulayacaklarını belirtti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da benzer önlemler alacaklarını açıkladı.

PİYASALAR GERGİN

Asya piyasalarındaki en çarpıcı hareketler Japonya, Güney Kore ve Tayvan borsalarında görüldü. Hong Kong borsası tatil sonrası işleme açılmasına rağmen daha az kayıp yaşandı. Çin yuanının düşüşünü sınırlamak için çaba harcadığı belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI VE SANAYİ DEVLERİ ETKİLENİYOR

ABD'de şirketlerin ve sanayi devlerinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceği merak konusu. General Motors ve Stellantis gibi şirketler, Kanada ve Meksika'ya olan bağlılıkları nedeniyle büyük baskı altında. Elektrikli araba üreticileri Tesla ve Rivian da risk grubunda. Petrol fiyatlarında ise ABD ham petrolü yüzde 1,8 artarak varil başına 73,81 dolara yükseldi.