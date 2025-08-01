Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'nin Türkiye'ye ek vergi getirmesine ilk tepki: Bakanlık ne anlama geldiğini açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'ye yönelik yüzde 15 ek vergi getirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı önemli bir bilgi paylaştı. Bakanlık açıklamasında "Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alması ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir." denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin Türkiye'ye ek vergi getirmesine ilk tepki: Bakanlık ne anlama geldiğini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:05

Bakanlığı'ndan 'den yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ağustos itibarıyla açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamında dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen oranda vergi artışları yürürlüğe girmiştir. ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Türkiye'ye ek vergi getirmesine ilk tepki: Bakanlık ne anlama geldiğini açıkladı

"TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ..."

'nin bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alması ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır" denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tarife düzenlemeleri kapsamında öne çıkan oranlar şöyledir: Kanada yüzde 25'ten 35'e, Meksika 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması planlanıyor (90 gün içinde). İsviçre yüzde 39, Brezilya yüzde 10'a ilave yüzde 40 ile birlikte toplam yüzde 50 vergi, Güney Afrika yüzde 30, Vietnam ve Tayvan yüzde 20, Japonya yüzde 15, Güney Kore yüzde 15. Ayrıca ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde yüzde 50 oranında yeni vergi uygulanması kararlaştırılmış ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulmuştur.

ABD'nin Türkiye'ye ek vergi getirmesine ilk tepki: Bakanlık ne anlama geldiğini açıkladı

"ABD'DEKİ BAKIR PİYASALARINDA FİYAT DÜŞÜŞÜNE YOL AÇMIŞTIR"

Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer almakta olup, Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezası ile birlikte uygulanacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump onayladı: ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi
Ev alacaklar dikkat! Masraflardan Müteahhit sorumlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump onayladı: ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi
Ev alacaklar dikkat! Masraflardan Müteahhit sorumlu
ETİKETLER
#türkiye
#ticaret
#ihracat
#Abd
#Gümrük Vergileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.