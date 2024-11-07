Yeni başkan Trump'ın alacağı maaş ve emekli aylığı ortaya çıktı! ABD Başkanına 20 yıldan fazla süredir zam yok

07 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:29

ABD kıyasıya rekabet geride kaldı ve 47. başkan Donald Trump oldu. Yıllardır kişisel servetiyle övünen Trump'ın alacağı maaş ise merak konusu oldu. İkinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın alacağı maaş belli oldu. İşte ABD Başkanı'nın dünya liderlerine kıyasla kazancı.

Analistler Trump'ın net servetini tespit etmek için yıllardır uğraşıyor. Ancak Trump da yıllarca vergi beyannamelerini yayınlamayı reddederek bu konuda renk vermiyor. Donald Trump, ABD başkanı olarak alacağı maaş belli oldu. Trump, başkan olarak yılda 400.000 dolar maaş alacak. Öte yandan yeni başkan halka açık sosyal paylaşım sitesi Trump Media & Technology Group Corp.'un ana şirketindeki yüzlerce hissesi sayesinde şu anda kağıt üzerinde muazzam meblağlar kazanıyor.

TRUMP 400 BİN DOLAR MAAŞ ALACAK

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Kongre tarafından 2001 yılında belirlenen ve o tarihten bu yana değişmeyen 400.000 dolarlık önemli bir yıllık maaş alacak.

ABD Kanunu'nun 3. Başlığında belirtildiği gibi, aylık ödenen yılda 400.000 dolar. Başkan ayrıca masraflar için ek 50.000 dolar (vergilendirilemez), 100.000 dolarlık seyahat hesabı ve 19.000 dolarlık eğlence bütçesi alacak.

Maaş ve ödeneklerin ötesinde, başkan değerli parasal olmayan avantajlardan yararlanır. Beyaz Saray'da ikamet, Air Force One, Marine One ve zırhlı limuzin filosuna erişimle birlikte ücretsiz sağlanır.

Başkan ayrıca, bu yüksek profilli rolün önemli unsurları olan 7/24 Gizli Servis korumasından ve kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

BAŞKANA 20 YILDIR ZAM YAPILMADI

ABD başkanına 20 yıldan fazla süredir zam yapılmadı. Kongre'nin CEO'nun maaşını en son artırdığı 1969 ile 2001 yılları arasında, başkan yıllık 200.000 dolar kazanıyordu. Önerilen maaş artışıyla ilgili 1999 tarihli bir duruşmada, "dünyanın en zor, en zorlu ve en önemli işlerinden biri" için tazminatın otuz yıldır artmadığı, özel sektör CEO'larının maaşlarının ise hızla arttığı belirtildi.

230 BİN DOLAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK

Görevden ayrıldıktan sonra bile, ABD başkanları önemli finansal ve lojistik desteğini korur. Eski başkanlar, sağlık hizmetleri, ofis alanı ve personel fonunun yanı sıra yılda yaklaşık 230.000 dolarlık bir emekli maaşı alır.

ABD BAŞKANLARI GEÇMİŞTE NE KADAR MAAŞ ALIYORDU?

Tarihsel olarak, enflasyon hesaba katıldığında başkanın yıllık maaşı çok daha değerliydi. Önceki tarihsel dönemlerde başkanların yıllık kazancı şöyle;

Bu maaşın, enflasyona göre ayarlandıktan sonra Officialdata.org'dan alınan hesaplamalara göre bugünün doları cinsinden değeri parantez içinde belirtildi.

1789 : 25.000 dolar (895.741 dolar)

1873: 50.000 dolar (1,3 milyon dolar)

1909: 75.000 dolar (2,6 milyon dolar)

1949 : 100.000 dolar (artı 50.000 $ vergiye tabi gider hesabı) (1,3 milyon dolar)

1969: 200.000 dolar (artı 50.000 dolar vergiye tabi gider hesabı) (1,7 milyon dolar)