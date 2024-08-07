Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de 

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:05
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz&#039;de 

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılmak içim Filyos Limanı'na yanaşan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre yüksekliğindeki kulesi, platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajı tamamlandıktan sonra geminin Sakarya Gaz Sahası'na doğru yol alması bekleniyor.

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılmak içim Filyos Limanı'na yanaşan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre yüksekliğindeki kulesi, platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajı tamamlandıktan sonra geminin Sakarya Gaz Sahası'na doğru yol alması bekleniyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de  - 1. Resim

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 56 metrelik kulesinin demontaj işlemleri Aliağa Limanı'nda gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de  - 2. Resim

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi, Filyos Limanı'na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları da platform aracılığıyla Filyos'a taşındı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de  - 3. Resim

20 YIL BOYUNCA KARADENİZ'DE ÇALIŞACAK 

Demonte edilen bölüm, Filyos Limanı'nda yeniden monte edilecek. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, önümüzdeki 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...