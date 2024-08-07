Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni rotasını oluşturdu! Gaz hedefi için artık Karadeniz'de
Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılmak içim Filyos Limanı'na yanaşan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre yüksekliğindeki kulesi, platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajı tamamlandıktan sonra geminin Sakarya Gaz Sahası'na doğru yol alması bekleniyor.
Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılmak içim Filyos Limanı'na yanaşan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre yüksekliğindeki kulesi, platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajı tamamlandıktan sonra geminin Sakarya Gaz Sahası'na doğru yol alması bekleniyor.
Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 56 metrelik kulesinin demontaj işlemleri Aliağa Limanı'nda gerçekleştirildi.
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi, Filyos Limanı'na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları da platform aracılığıyla Filyos'a taşındı.
20 YIL BOYUNCA KARADENİZ'DE ÇALIŞACAK
Demonte edilen bölüm, Filyos Limanı'nda yeniden monte edilecek. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, önümüzdeki 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.