ABD'yi emeklilik dalgası vurdu: 500 bin elemana ihtiyaç var! İşte en çok etkilenecek sektörler

25 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi için köklü değişiklik mesajı: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

Tarihi enflasyon artışlarının etkileri devam ederken küresel piyasalarda birkaç yıl daha fiyat yükselişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kovid-19 salgını sonrası hızla yükselen enerji fiyatları ve enflasyon sonrasında ABD ve Avrupa’da durgunluk olacağı beklentisi güçlenmişti.

4,1 MİLYON ABD'Lİ 65 YAŞINA GİRECEK

Çeşitli sektörlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yaşlı nüfusun emeklilik beklentisi ibreyi ABD’ye döndürdü. Alliance for Lifetime Income'un Emeklilik Geliri Enstitüsü'ne göre, bu yıl ve 2027'ye kadar her yıl 4,1 milyon Amerikalı 65 yaşına girecek.

Emeklilik akınının genç işçi için iş ilanlarını yüksekte tutması, işverenleri daha yavaş büyüyen bir iş gücünde maaşları arttırmaya zorlaması bekleniyor. ABD Çalışma Bakanlığı rakamlarına göre Mayıs ayında 8,1 milyon iş ilanı vardı, bu Mart 2022'deki rekor 12,2 milyondan düşük ancak pandemi öncesi yaklaşık 7 milyonluk ortalamanın üzerinde.

MAAŞ ARTIŞI TALEBİ YÜKSELECEK

RBC Capital Markets ekonomisti Michael Reid, genç işçiler için maaş artış talebinin artacağını öngörüyor. ZipRecruiter'ın baş ekonomisti Julia Pollak da buna katılıyor ancak emeklilerin genellikle çalışma yıllarındakinden daha az gelire sahip olduğunu söylüyor.

PANDEMİ YÜZÜNDEN 500 BİN KİŞİ ERTELEDİ

Yılın ilk beş ayında ABD'de yaklaşık 900.000 emeklilik kayıtlara geçti. Bu rakamın 1,7 milyon veya 2,1 milyonu bulacağı iddia ediliyor. Rakamlar, ABD'de Sosyal Güvenlik İdaresi'nin ilk kez yardım talep eden kişi sayısına ilişkin verilerine dayanıyor.

Emeklilikler 2010'dan 2019'a kadar ortalama 1 milyon ila 1,3 milyon arasındaydı ve geçen yıl yaklaşık 1,6 milyona çıktı. Sağlık krizi birçok çalışanı erken emekli olmaya yöneltmiş olsa da, COVID zamanı vatandaşlar birikimlerini azalttığı için yaklaşık 500.000 kişi emekliliği erteledi.

İşgücüne yeni katılanların (çoğunlukla lise veya üniversiteden yeni mezunlar) katılımı bu tempoya ayak uyduramıyor. Mayıs ayında, her işsiz katılımcıya karşılık 2,8 emekli vardı. Usatoday.com'da yer alan detaylarda Reid ve Pollak tarafından analiz edilen Çalışma Bakanlığı verilerine göre, emeklilik maaşlarındaki artıştan en çok etkilenmesi muhtemel sekiz geniş sektör ve ardından en az etkilenen üç sektör şöyle:

TOPTAN TİCARET

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %27,6

Sektör, malları diğer toptancılara veya perakendecilere satan aracılar ve dağıtımcılardan oluşur. Pollak ve Reid, uzun yıllar boyunca kurulan ilişkiler ve belirli ürünler ve pazarlar hakkında derin bilgi gerektirdiği için çok fazla genç çalışan olmadığını söylüyor.

Pollak, ayrıca pazarlama, sosyal medya veya dinamik müşteri hizmetleri becerilerine de pek ihtiyaç olmadığını, bunların daha genç kesimin ilgisini çekeceğini söylüyor.

CENAZE HİZMETLERİ

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %27

Çeşitli sektörler arasında ekipman onarımı ve bakımı, dini, sivil ve mesleki kuruluşlar ve cenaze hizmetleri yer almaktadır.

FİNANSAL FAALİYETLER

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %26,3

Bu sektörü oluşturan ciddi yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve gayrimenkul şirketleri, uzun vadeli çalışmayı tercih eden yaşlı çalışanlar ve daha az sayıda genç insandan oluşuyor.

Amerikan Emlak ve Kaza Sigorta Birliği'ne göre sigorta sektörü 2026'ya kadar yaklaşık 400.000 çalışanını işten çıkarabilir. Sigorta şirketleri, risk değerlendirmeleri yapmak ve müşterilere pazarlama yapmak için veri biliminin artan kullanımını vurgulayarak Z Kuşağına hitap etmeye çalışıyor. Sektör ayrıca sosyal medyada gençlere yönelik tanıtımlar yapıyor ve çıraklıklar başlatıyor.

KAMU YÖNETİMİ

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %25,4

RBC Capital Markets ekonomisti Michael Reid, bu tür devlet görevlerindeki çalışanların emeklilik ve diğer yardımlardan yararlanmak için de genellikle pozisyonlarında uzun yıllar kaldıklarını söylüyor.

ÜRETİM

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %25,3

Üretimin Asya'ya kaydırılması ve 2007-09 Büyük Durgunluğu'nun yol açtığı ağır iş kayıplarının ardından, ABD fabrikaları son yıllarda üretimin bir kısmının ABD'ye dönmesiyle geri dönüş yaptı.

Ancak işçileri eğiten Üretim Enstitüsü'nün yöneticisi Carolyn Lee, birçok gencin fabrika işlerini fiziksel olarak yorucu ve sektörü "kirli, karanlık ve tehlikeli" olarak yanlış algıladığını söylüyor. "Bunlar yüksek maaşlı, dayanıklı işler" ve çoğu bilgisayarlı makineleri çalıştırmak için dijital becerilerin kullanılmasını gerektiriyor.

Baby Boomers nesli emekliye ayrılırken ve üreticiler kapasitelerini artırırken, sektörün 2033 yılına kadar 3,8 milyon yeni çalışan bulması gerekebileceğini tahmin ediyor. Ancak Üretim Enstitüsü'nün tahminine göre, bu pozisyonların yaklaşık yarısı boş kalabilir.

Metal işleme makineleri fabrikalarındaki iş gücünün yüzde 40'ı tekstil, kumaş terbiye ve kaplama fabrikalarındaki iş gücünün yüzde 50'si 55 yaş ve üzeri. Üreticiler genç Amerikalılara eğitim vermek için liseler ve kolejlerle ortaklık kuruyor.

TAŞIMACILIK VE DEPOLAMA

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %24,3

Amerikan Kamyonculuk Birliği sözcüsü Sean McNally, kamyonculuğun daha yaşlı bir yaş grubuna yönelmesinin sebebinin, yönetmeliklerin 21 yaşın altındaki ehliyet sahiplerinin eyaletler arası yük taşımasını yasaklaması olduğunu söylüyor. McNally, "Bugün eğitilen yeni bir sürücünün ortalama yaşı 35, yani biz bireylerin ikinci veya üçüncü kariyeriyiz" diyor.

EĞİTİM HİZMETLERİ

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %23,9

SAĞLIK BAKIMI VE SOSYAL YARDIM

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %23,6

American Journal of Nursing'in 2021 tarihli raporuna göre 2030 yılına kadar 4 milyon hemşirenin emekli olması bekleniyor.

İŞTE EN AZ YAŞLI ÇALIŞANA SAHİP ÜÇ SEKTÖR

EĞLENCE VE MİSAFİRPERVERLİK

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %15

Restoranlar, barlar ve otelleri içeren sektör, fiziksel olarak yorucu bir iş gerektiriyor. Tüm çalışanların yarısından fazlası 35 yaş ve altı.

BİLGİ

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %20,5

Teknoloji alanındaki işlerin de yer aldığı sektör, daha çok genç çalışanların ilgisini çekiyor.

YAPI

55 yaş ve üzeri çalışanların payı: %21,2

Reid, bu alanın fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu ve çalışanların nispeten genç yaşlarda emekliye ayrıldığını, dolayısıyla yaşlı çalışanların sayısının daha az olduğunu söylüyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe, marangozlar ve elektrikçiler gibi vasıflı işlerde orantısız bir şekilde yaşlı çalışanlar bulunuyor.

500 BİN EK İŞÇİYE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Grubunun tahminlerine göre, emeklilikler, ek inşaat harcamaları ve diğer etkenleri telafi etmek için sektörün bu yıl normal işten ayrılma oranının ötesinde 500.000 ek işçiye ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.