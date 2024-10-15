Abu Dabi fonu o Türk bankasının yüzde 96'sını satın alacak

15 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:24

KAP'a yapılan açıklamaya göre Abu Dabi merkezli ADQ ile Bank Audi, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesinin satışı için nihai anlaşmaya vardı. Abu Dabi fonu Odeabank'ın yüzde 96'sını satın alacak. Hisseler Lübnan'ın Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumdan satın alınacak.

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Abu Dabi devlet kontrolündeki fon ADQ, Lübnan'daki Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla, Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki olan Odea Bank A.Ş.'nin (Odeabank) sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için kesin bir anlaşmaya vardı.

Fonun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Bank Audi ve aralarında Uluslararası Finans Kurumu, IFC FIG Yatırım Şirketi Sàrl ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) da bulunduğu diğer yatırımcılar, Odeabank'ın hisse sermayesindeki kendi paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI AÇIKLANMADI

ADQ, 2022 yılında Türkiye Varlık Fonu ile birlikte, gelişmekte olan teknolojileri geliştiren şirketlere yatırım yapan 300 milyon dolarlık bir fon başlattı.

Enerji ve kamu hizmetleri, gıda ve tarım, sağlık gibi alanlara yatırım yapan Abu Dabi'nin üçüncü büyük egemen varlık fonu, 2022'de Türk ilaç şirketi Birgi Mefar Grubu'nu da satın aldı.