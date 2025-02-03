Açıköğretim üniversitelerinde okuyanlar dikkat! Bahar dönemi okul kayıt fiyatları açıklandı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:27
Açıköğretim kayıt ücreti fiyatları belli oldu. Üniversiteye ve bölüme göre değişiklik gösteren kayıt ücretleri milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte AÖF 2025 kayıt ücretleri.
Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla kayıt ücretleri de ortaya çıktı. AÖF kayıt yapma ücretleri üniversiten üniversiteye farklılık gösteriyor. İşte Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları.
AÇIKÖĞRETİM KAYIT PARASI NE KADAR?
Üniversitelerin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güncel kayıt ücretleri şöyle;
- Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 10 - 21 Şubat 2025
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 1.995 TL - 3.400 TL
- Atatürk Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 - 28 Şubat 2025
- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 2.400TL - 3.850TL
- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 Şubat - 2 Mart
- İstanbul Üniversitesi kayıt ücreti: 1.750 TL - 2.800TL
Kaynak: tgrthaber.com