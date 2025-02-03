Açıköğretim üniversitelerinde okuyanlar dikkat! Bahar dönemi okul kayıt fiyatları açıklandı

03 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:27

Açıköğretim kayıt ücreti fiyatları belli oldu. Üniversiteye ve bölüme göre değişiklik gösteren kayıt ücretleri milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte AÖF 2025 kayıt ücretleri.

Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla kayıt ücretleri de ortaya çıktı. AÖF kayıt yapma ücretleri üniversiten üniversiteye farklılık gösteriyor. İşte Açıköğretim Üniversitelerin bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve fiyatları. AÇIKÖĞRETİM KAYIT PARASI NE KADAR? Üniversitelerin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güncel kayıt ücretleri şöyle; Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 10 - 21 Şubat 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 1.995 TL - 3.400 TL Atatürk Üniversitesi Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 - 28 Şubat 2025

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti: 2.400TL - 3.850TL İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Kayıt Yenileme Tarihleri / 17 Şubat - 2 Mart

İstanbul Üniversitesi kayıt ücreti: 1.750 TL - 2.800TL İlgili Haberler Bakanlıkların personel alımları başladı: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamu ilanları peş peşe geldi