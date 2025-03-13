Sıfır faizli kredide limit 60 bin TL'ye çıktı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyrini sürdürdüğü bu dönemde, bankalar faizsiz kredi seçenekleri ile tüketicilere yardımcı olmaya devam ediyor. 13 Mart 2025 itibarıyla, 8 farklı banka faizsiz kredi sunarak, tüketicilerin finansal yükünü hafifletiyor. Faizsiz kredi limitleri ise 60 bin TL’ye kadar çıktı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Bankaların yeni müşteri kazanma çabaları doğrultusunda sundukları faizsiz kredi kampanyaları arasındaki rekabet, giderek daha da kızışıyor. 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla, bir banka 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunarken, 4 banka 55 bin TL, 3 banka ise 50 bin TL'lik faizsiz kredi limitleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, 1 banka da 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle, daha fazla banka faizsiz kredi seçeneği sunmaya başladı. Bu durum, vatandaşlara mali yükümlülüklerini hafifletme ve ödeme planlarını daha kolay yönetme fırsatı sağlıyor.



Bankaların faizsiz kredi kampanyaları, özellikle bütçelerini dengelemeye çalışan vatandaşlar için cazip bir alternatif haline gelmiş durumda.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?



Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri şu şekilde:

TEB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

QNB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Akbank: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

ON Dijital: 60 bin TL

35 bin TL kredi

25 bin TL Süper Ek Hesap

İş Bankası: 55 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)



Yapı Kredi: 50 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Garanti BBVA: 50 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)



Enpara: 50 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)



Denizbank: 45 bin TL

20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Faizsiz kredi kampanyaları genellikle yalnızca "yeni hesap açan müşterilere" uygulanıyor.

Faizsiz kredilerin bazıları "nakit avans" olarak sunulduğunda, kredi kartı da verilebiliyor. Bu durumda, ileride karşılaşılabilecek kart aidatı gibi ek maliyetler göz önünde bulundurulmalı.

Faizsiz kredi tutarları genellikle "maksimum" rakamlar olup, kredi notuna bağlı olarak bu tutarlar daha düşük olabiliyor.