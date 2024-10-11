Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı! Yoksulluk sınırı 70 bin TL'nin üzerinde: İşte bekarın bir aylık yaşam maliyeti

11 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:58

Ocak 2024'ten bu yana 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretle açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki fark açılıyor. Eylül ayında açlık sınırı 20 bin 478 liraya yükselirken yoksulluk sınırı 70 bin 835 liraya kadar ulaştı.

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DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) eylül​ ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı​ rakamlarını açıkladı. Son yapılan araştırmaya göre asgari ücret​ ile hanelerin geçim ücreti arasındaki makas açılıyor.

AÇLIK SINIRI​ ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı belli oldu. Buna göre açlık sınırı olarak da adlandırılan geçim ücreti eylül ayında 20 bin 478 liraya kadar çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 70 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçları da belli oldu. Buna göre dört kişilik aile için yoksulluk sınırı da eylülde 70 bin 835 liraya ulaştı.

BEKARIN AYLIK HARCAMASI DA BELLİ OLDU

Bekar yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı da eylülde 32 bin 933 liraya yükseldi.

BİSAM'a göre, mayıs ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 504 TL, yoksulluk sınırı 67 bin 465 TL idi. Tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı ise 31 bin 294 lira olarak tespit edildi.