Açlık sınırı asgari ücreti aştı, açılan makasa vatandaş sıkıştı

30 May 2024 12:56 - Güncelleme : 30 May 2024 13:01

Yatırımcısının cebini doldurdu! En çok kazandıran meyve şaşırttı

Yatırımcısının cebini doldurdu! En çok kazandıran meyve şaşırttı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı mayıs ayın araştırmasının sonucu belli oldu.

MAKAS BU AYDA AÇILMAYA DEVAM ETTİ

Türk-İş verilerine göre mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969,22 TL’ye yükseldi.

Ocak 2024’te açıklanan asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylelikle mayıs ayı itibari ile açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki makas açıldı.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ ARTTI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL’ye çıktı.

Türk-İş’in hesaplamasına göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.609,50 TL’ye yükseldi.

NİSANDA İLK KEZ ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKTI

Satın alma gücünün düşmeye devam ettiğinin belirtildiği raporda ise mutfak enflasyonunun aylık yüzde 7,02, 12 aylık yüzde 83,06, yıllık ise ortalama yüzde 79,43 olduğu hesaplandı. Türk-İş'in nisan ayı hesaplamasında açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye çıkarak ilk kez asgari ücretin üzerine çıkmıştı.