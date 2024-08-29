Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı! Yoksulluk sınırı en düşük memur maaşını katladı

29 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:17

TÜRK-İŞ ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bu ay da asgari ücretin altında kaldı. TÜRK-İŞ araştırmasında çay, yumurta ve et fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi.

AÇLIK SINIRI BELLİ OLDU

Geçim koşullarını ortaya çıkarmak ve enflasyonun aile bütçesi üzerindeki etkilerini açıklamak adına her ay yayımlanan TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması belli oldu.

Ağustos ayında 4 kişilik ortalama bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 19 bin 271 TL olarak açıklandı.

YOKSULLUK SINIRI 62 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Yoksulluk sınırı olarak ifade edilen ve bir ailenin Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamalarının en düşük tutarı 62 bin 772 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti aylık 24 bin 962 lira.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 57,99 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 77,66'yı buldu.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ ZAMLANDI

Araştırmada halkın sürekli almak zorunda olduğu temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları da masaya yatırıldı. Ağustos ayında süt ve peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında yüzde 1,83 arttı.

Dana eti yüzde 1,44, kuzu eti yüzde 2,95 zamlanırken tavuk etinin fiyatı yüzde 7, yumurtanın fiyatı ise yüzde 12,69 yükseldi.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 29,56 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 60,83 lira olurken yaz sebzelerinden domates, biber, salatalık ve taneli sebzelerden fasulyenin fiyatı geriledi.

Zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında kayda değer bir artış görülmedi. Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 4,49 arttı. Geçen ay kilogram fiyatı yüzde 9 oranında artan çay, ağustosta da yüzde 10,87 zamlandı. Çayın fiyatı, son iki ayda toplam yüzde 19,87 artmış oldu.

Şeker, reçel ve pekmez fiyatlarında kısmi artış görülürken, balın kilogram fiyatı ortalama yüzce 6,69 yükseldi. Tuz ve salçanın fiyatı bu ay sabit kaldı.