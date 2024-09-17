Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu! İşte dört kişilik memur ailesinin açlık sınırı

17 Eylül 2024 14:12 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:28

BES-AR açlık ve yoksulluk sınırı tutarını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'ne göre dört kişilik memur ailesinin açlık sınırını hesaplandı. 2024 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Sağlıklı beslenmenin maliyeti ise günlük 890 lirayı geçti.

BES-AR eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı​ rakamlarını paylaştı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı​ belli oldu. BES-AR'ın açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 lira, yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira oldu

MEMUR AİLESİNİN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

BES-AR raporuna göre eylül ayında açlık sınırı 27 bin 270 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira olarak gerçekleşti. Tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti 32 bin 120 lira olurken sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 890 lirayı geçti.

ASGARİ ÜCRET​ AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Büro Emekçileri Sendikası’nın raporuna göre, 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yine aynı rapor, büyükşehirlerde memurların barınma ihtiyacını karşılamak için maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödediğini ortaya koydu.