Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan enflasyon mesajı: Tek haneye indireceğiz

27 Eylül 2024 13:25 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:52

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da katıldığı etkinlikte ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemde yaptığı gibi enflasyonu yeniden tek hanelere indireceğini belirten Bakan Tunç, "Emeklisinden memuruna, işçisine varıncaya kadar alım gücünü artıracağız" dedi.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Erzurum​'da birtakım temaslarda bulundu. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kentteki yatırımları değerlendiren Bakan Tunç, daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalet ile kalkınmanın birbirinden ayrılamayacağını söyleyen Bakan Tunç, "Adaletli bir şekilde ülkemizi kalkındırmanın gayreti içerisinde olduk. Bu nedenle girdiğimiz her seçimde milletimizin desteğini almayı başardık. Türkiye'nin 81 vilayetine enerji yatırımları, havayolları, limanlar, üniversiteler, hızlı trenler, inşallah Erzurum'a da gelir. Her bir köşesi devasa yatırımlarla doldu" dedi.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Ekonomideki gelişmeleri değerlendirip enflasyonla ilgili de konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuşu:

"AK Parti'nin ilk dönemi, hatırlayalım 2002'de iktidara geldiğimizde memleketin içinde bulunduğu durumu. Çift haneli enflasyon, şimdi de öyle ama yine indireceğiz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı en çok ekonomide bizi etkiledi. Hemen güneyimizde bir terör devletinin kurulmaya kalkışılması ve orada yaptığımız harekatlar, mücadeleler elbette ki ekonomimizi etkileyen hususlar. Doğu Akdeniz'in işgal edilmeye kalkışılması, Libya'yla ilgili yaptığımız anlaşmalar, oradaki mücadelemiz ve şimdi Filistin meselesi ve 6 Şubat'ta meydana gelen ağır bir deprem, dünya tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz çöktü. Şimdi onu inşa etmenin, yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Bir de öncesinde 5 yıl önce bir pandemi süreci, 2-3 yıl kapalı kaldığımız bir süreç bütün dünya ekonomilerini etkiledi. Böyle bir ortamda elbette ki ekonomimiz olumsuz etkilendi. Şimdi bu olumsuz tabloyu olumluya çevirmenin gayreti içerisindeyiz."

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Ekonomi yönetiminin uyguladığı program çerçevesinde enflasyonu yeniden tek hanelere düşüreceklerini dile getiren Bakan Tunç, "Emeklisinden memuruna, işçisine varıncaya kadar alım gücünü artıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ UÇURUMUN KENARINA GETİRMEK İSTEDİLER"

Türkiye’nin büyük dev yatırımları bir bir hayata geçirdiği, faizlerin yüzde 5’e düştüğü bir dönemde ülkenin bir kaos ortamına çekmeye çalışıldığını anlatan Bakan Tunç; Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, Kobani olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye'nin aslında uçurumun kenarına itilmek istendiğini ifade etti.

YENİ ANAYASA İÇİN PARTİLERE UZLAŞMA ÇAĞRISI

AK Parti döneminde anayasada yapılan değişikliklerin vesayetçi ruhu azalttığını ama tamamen ortadan kaldırmadığını belirten Bakan Tunç, yeni anayasanın şart olduğunu vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vesayetçi anlayıştan tamamen arınmış, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesi hürriyetinde herkesin her düşüncenin kendisinin içinde bulduğu demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında artık darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla devam etmemeliyiz. Sadece darbeciler tarafından yazılmış olması bile her şeyi bir tarafa bırakalım, değişmesi için yeter sebeptir. İnşallah 28. dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır. Demokratik bir anayasa yapılması konusunda mutabık olur siyasi partilerimiz. Kim mutabık olursa, kim uzlaşmaya yanaşırsa milletten takdir toplar. Kim uzlaşmaz bir tavır içerisine girerse, kim darbeci anayasayla devam edilmesi gerektiğini savunursa onlar da milletten ilk seçimde cevap alır. O nedenle biz diyoruz ki burada birlik beraberlik olalım. Meclis'te bir uzlaşmaya varalım. Ve temel hakları, özgürlükleri öne çıkaran, devletin görevlerini belirleyen bu ülkede bir daha darbeci anlayışın, vesayetçi anlayışın hiçbir zaman yeşermemesi için bir demokratik anayasaya kavuşalım. Bu millete olan bizim borcumuz inşallah bu borcumuzu yerine getirmek nasip olur."