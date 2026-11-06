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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:18

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Bu yıl alımlar için toplam 15 bin kontenjan ilan edilirken özellikle adliyelerde görev alacak personeller kademeli olarak isim listesi şeklinde ilan edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarının ardından personel alımı sonuçları tekrar gündem oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları başvuru yapılan kadroya göre ilan ediliyor. 15 bin personel arasında zabit katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma-güvenlik görevlisi, büro personeli, psikolog gibi kadrolar bulunuyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları posta veya mail yoluyla iletilmediğinden adayların kendilerinin kontrol etmesi gerekiyor. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, personel alımı sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:18

bünyesindeki eksik kadrolara 15 bin yeni için başvurular Haziran ayında tamamlamıştı. Bakan Sayın ’in yaptığı yeni açıklamada alımı gerçekleştirilecek personellerin yeni yıla kadar göreve başlayacağını söyledi. Bu gelişmenin üzerine şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen, , mübaşir gibi kadrolara başvuru yapan adaylar sonuçlara odaklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, belirlenen tarihlerde kurum tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim edecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların yerine yedekler çağrılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için kritik takvim belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, pgm.adalet.gov.tr sonuç görüntüleme ekranı…

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri Haziran ayının son haftası başlamıştı. Şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen, zabıt katibi, mübaşir gibi kadrolara başvurular yoğun ilgi görürken değerlendirme süreci de uzadı. Personel alımı sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama Bakan Akın Gürlek’ten geldi. Personel alımı sonuçları Kasım ayının sonuna kadar ilan edilecek. İstihdam edilecek personeller yılbaşına kadar görevlerine başlayacak. 

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı farklı kurumlara yapıldığından sonuç sorgulama işlemleri de farklı ekranlar üzerinden takip edilecek.  Adalet Bakanlığı, şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen gibi diğer kadrolara yapılacak alımlar pgm.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek. 

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak personel alımı sonuçları ise cte.adalet.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmında olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları posta veya mail yoluyla bildirilmediğinden internet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. 

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme


PERSONEL ALIMI BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR DİKKAT

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında zabit katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma-güvenlik görevlisi, büro personeli, psikolog gibi kadrolara başvuru yapan adayların sonuçları dikkatli takip etmeleri gerekiyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme


Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar alım yapılacak personellerin göreve başlayacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar teslim etmesi gereken evrakları, yerleştirildikleri kurumlar aracılığıyla öğrenebilecek.  Belgelerini zamanında teslim etmeyen, eksik veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları gerçekleştirilmeyecek. 

ETİKETLER
#Personel Alımı
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#Zabıt Katibi
#Mübaşir
#Ekonomi
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