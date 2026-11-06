Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları pgm.adalet.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi kontrol etme

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolara 15 bin yeni personel alımı için başvurular Haziran ayında tamamlamıştı. Bakan Sayın Akın Gürlek’in yaptığı yeni açıklamada alımı gerçekleştirilecek personellerin yeni yıla kadar göreve başlayacağını söyledi. Bu gelişmenin üzerine şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen, zabıt katibi, mübaşir gibi kadrolara başvuru yapan adaylar sonuçlara odaklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, belirlenen tarihlerde kurum tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim edecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların yerine yedekler çağrılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için kritik takvim belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, pgm.adalet.gov.tr sonuç görüntüleme ekranı…

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri Haziran ayının son haftası başlamıştı. Şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen, zabıt katibi, mübaşir gibi kadrolara başvurular yoğun ilgi görürken değerlendirme süreci de uzadı. Personel alımı sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama Bakan Akın Gürlek’ten geldi. Personel alımı sonuçları Kasım ayının sonuna kadar ilan edilecek. İstihdam edilecek personeller yılbaşına kadar görevlerine başlayacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı farklı kurumlara yapıldığından sonuç sorgulama işlemleri de farklı ekranlar üzerinden takip edilecek. Adalet Bakanlığı, şoför, hizmetli, aşçı, psikolog, güvenlik, teknisyen gibi diğer kadrolara yapılacak alımlar pgm.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak personel alımı sonuçları ise cte.adalet.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmında olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları posta veya mail yoluyla bildirilmediğinden internet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.



PERSONEL ALIMI BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR DİKKAT

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında zabit katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma-güvenlik görevlisi, büro personeli, psikolog gibi kadrolara başvuru yapan adayların sonuçları dikkatli takip etmeleri gerekiyor.



Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar alım yapılacak personellerin göreve başlayacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra adaylar teslim etmesi gereken evrakları, yerleştirildikleri kurumlar aracılığıyla öğrenebilecek. Belgelerini zamanında teslim etmeyen, eksik veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları gerçekleştirilmeyecek.