Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ve kadro dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için gözler pgm.adalet.gov.tr adresine çevirldi. Adalet Bakanlığı, 2026 yılında iki ayrı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta 10 bin alım için kontenjan ayrılırken kadro dağılımı beklenmeye başlandı. Bakanlık kadrosunda il ve ilçelerde ihtiyaca göre personel alımı kadrosu ayrılacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde en fazla personel alımı infaz ve koruma memuru olarak da bilinen gardiyan kadrosuna yapılacak. Geçtiğimiz yıl en fazla alım ise hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi kadrolara ayrılmıştı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin son durum…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:51

Adalet Bakanlığı bünyesinde açılacak kadrolara başvuru yapmaya hazırlananlar, yayımlanacak ilana odaklandı. Personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel şartlar, alım yapılacak iller, toplam kontenjan ve kadro dağılımı ilanda yer alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı için adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Başvuru işlemleri, internet üzerinden yapılırken adayların e-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada toplam 15 bin personel alımının iki etapta yapılacağını ifade etmişti. İlk alımlar için Mart ayı işaret edilirken ikinci alımlar için Haziran ayı bekleniyordu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımında son durum…

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanlığı, 15 bin personeli iki etapta alacağını duyurdu ve ilk başvuruların Mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı bünyesine toplam 15 bin personel alımı iki etapta yapılacak.
İlk personel alımları için Mart ayı, ikinci alımlar için Haziran ayı işaret edilmişti ancak başvuruların en geç Mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.
Başvurular internet üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.
En fazla alımın infaz ve koruma memuru kadrosuna yapılması bekleniyor.
Adaylar en fazla bir kadroya müracaat edebilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Bakanlığın resmi personel alımı sayfası olan pgm.adalet.gov.tr adresinden ilan yayımlandıktan sonra resmen başvurular başlayacak. Bakan Gürlek daha önce yaptığı açıklamada ilk alımların Mart ayında ikinci alımların ise Haziran ayında yapılacağını duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak il, ilçe ve kadroların çalışmasını henüz tamamlamadı. Çalışma tamamlandıktan personel alımı ilanı yayımlanacak ve başvurular başlayacak. Başvuruların en geç Mayıs ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksik ve ihtiyaca göre alım yapılacak kadroları belirleyecek. En fazla alımın gardiyan olarak da bilinen infaz ve koruma memuru kadrosuna yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda infaz koruma memurunun yanı sıra şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli, hemşire ve teknisyen gibi kadrolara alım yapılmıştı. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar ilanın yayımlanmasıyla beraber netlik kazanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı perosnel alımı başvuruları iki farklı yöntemle gerçekleştiriliyor. Başvuru özel ve genel şartları sağlayan adaylar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabiliyor. Diğer alım yapılacak kadrolar için başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle beraber gerçekleştiriliyor.

Daha önceki alımlarda olduğu gibi hapis cezası almamış olmamak, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı su işlemek, görevi kötüye kullanma vb. suçlar işleyenler başvuru yapamayacak. Adaylar, en fazla bir kadroya müracaat edebilecek.

