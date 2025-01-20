A'dan Z'ye tüm içeceklere zam geldi! İşte yeni fiyat listesi

20 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:28

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kola ve alkolsüz içeceklere zam geldiğini duyurdu. İşte kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay, enerji içeçeğinin yeni zamlı fiyatı...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar​, sosyal medya​ platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile alkolsüz içeceklerin yeni zamlarını duyurdu. Dündar, alkolsüz içeceklerin litre fiyatının 50 liraya yaklaştığını, en düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) ise 12 liraya satıldığını belirtti.

Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi ve yemeklerin eşlikçisi olan kola, diğer gazlı içeceklerle birlikte 40 liraya ulaşmış durumda. Yeni fiyat tarifesi ile alkolsüz içeceklerin fiyatlarında önemli bir artış yaşanmış oldu.

İşte yeni fiyat tarifesi: