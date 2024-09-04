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Adana fındık üretiminde iddialı! Karadeniz’den fidesini getirdi, şimdi hasat ediyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:15

Bir üretici Karadeniz gezisinde aldığı fındık fidanını Adana'da denemek için ekti. Fındığın yetiştiğini gören vatandaş üretim yapmaya karar verdi. Şimdi fındığın hasadını yapan vatandaş Karadeniz'den daha iddialı olduklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi’nde ekilen fındık Akdeniz Bölgesi’nde varlığını gösterdi. Feke’nin Gedikli Mahallesi’nde bin 100 rakımlı bölgede yaşayan İbrahim Gün, Karadeniz gezisinde aldığı fındık fidanını Adana’da denemek için ekti.

Fındığın yetiştiğini gören Gün, 6 dönüm arazisine ekimi yaydı. Fındık üretimi yapmaya karar veren İbrahim Gün, bu yıl fındık hasadını da gerçekleştirdi.

FINDIĞIN ADANA’DA YETİŞTİĞİNE İNANMIYORLAR

Karadeniz bölgesine oranla fındığın Adana bölgesinde daha iri ve lezzetli olduğunu kaydeden Gün, “Fındığın Adana’da yetiştiğine inanmıyorlar. Soranlara bahçemi gezdiriyorum. Fındık ve fidanını hediye olarak dağıtıyorum” dedi.

Adana fındık üretiminde iddialı! Karadeniz’den fidesini getirdi, şimdi hasat ediyor - 1. Resim

KARADENİZ’DEN İDDİALI

Bu yıl verimli bir sezon olduğunu aktaran üretici İbrahim Gün, “İlk olarak 6 dönüm ile başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptım inandırıcı olmadı. Pozantı, Ankara ve Van’dan fidan talep ettiler. Fidanları alırken Karadeniz’den ücretli aldım ama ben ücretsiz dağıtıyorum. Ben fındıkları inandırmak için hediye amaçlı veriyorum bahçeyi gezdiriyorum. İnanıyorlar ve alıyorlar. Bizim insanımızın aklı gözündedir. Çukurova’da insan eksen insan biter derler. Narenciye dışında her şey olduğunu ispat ediyoruz. Burada narenciye hariç her şey oluyor. Karadeniz’den daha iddialıyız. Yaprağından çok fındık olan ağaçlarımız var. Akdeniz ve İç Anadolu havasının kesişimi ile çok güzel üretim oldu” diye konuştu.

Fındık hasadı yapan Mine Yiğit de Karadeniz’e rakip olmak istediklerini belirterek fındık veriminin yüz güldürdüğünü söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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