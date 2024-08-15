Adeta para basıyorlar! Saatte 3 bin 500 TL cepte: Sadece 1,5 ay çalışıyorlar

15 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:29

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde başladı. Türkiye'nin en büyük fındık üretim alanları olan orta ve yüksek kesimlerde hasat devam ederken, üreticiler topladıkları fındıkları harmanlarda kurutuyor ve patoz adı verilen makinelerle kabuğundan ayırıyor.

Zorlu çalışma koşulları altında çalışan ve her yıl yaklaşık bir buçuk ay boyunca, günün ortalama 20 saatini iş başında geçiren patozcular, diğer zamanlarda farklı işlerle uğraşarak geçimlerini sağlıyor.

GEÇEN YIL ÜCRET 2 BİN LİRAYDI

Güneşli hava ve işin doğası gereği toz içinde çalışan patozcular, geçen yıl 2 bin TL olan saatlik çalışma ücretlerini bu yıl 3 bin 500 TL olarak belirlediklerini ifade ediyor.

"YERİ GELİYOR GECE SABAHLARA KADAR UYKUSUZ VE TOZ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni başlayan sezon ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen patoz ortaklarından Yiğit Çağan, "Sahil kesimlerindeki işlerinin 10 güne kadar biteceğini aktaran Çağan, “Sahil kesimi yaklaşık 20 gün sürüyor, sonraki süreçte orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Bir 20 gün kadar da orası sürüyor, yani toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Yeri geliyor gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 3 bin 500 TL'den' de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"FINDIĞIN YÜZDE 80'İ İŞÇİLİĞE GİDİYOR"

Kahverengi kokarcanın fındıklara yüzde 20 civarında zarar verdiğini söyleyen Mustafa Yıldırım, "Bakalım bizim fındığımız nasıl olacak. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. Fındığın yüzde 80'i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor” dedi.