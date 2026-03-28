Ekonomi
Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz ne zaman tarihleri belli oldu. Yatırımcılar Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygun mu olup olmadığını Ağaoğlu Avrasya GYO izahname ile merak etmeye başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 1981 yılında kurulan ve gayrimenkul yatırım geliştirme alanında faaliyet yürüten bir şirkettir. İstanbul’un farklı gelişim bölgelerinde konumlanan portföyüyle faaliyetlerini sürdüren şirketin halka arzında fiyat, büyüklük ve dağıtım detayları da netleşmiş durumda. Peki, Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz ne zaman? İşte Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz detayları…

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 00:44
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 00:46

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için süreci başlıyor. Şirketin halka arzına ilişkin tarih, fiyat ve dağıtım bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ OLUYOR

Ağaoğlu Avrasya GYO, gayrimenkul yatırım ve geliştirme alanında faaliyetlerini sürdüren Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraklerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde yer alıyor. İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi farklı bölgelerinde yer alan projeler, şirket portföyünün önemli bölümünü oluşturuyor.

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında, payların dağıtımı şu şekilde olacaktır:

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

Ağaoğlu Avrasya GYO ortaklık yapısı şöyledir:

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

Halka arz kapsamında belirlenen fiyat 21,10 TL olurken, toplam 176 milyon adet lot dağıtımı planlanıyor ve halka açıklık oranı yüzde 25,11 olarak açıklandı. Halka arz gelirlerinin şirket tarafından planlanan kullanım alanları ise şöyledir:

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 1-2-3 Nisan 2026 olarak duyuruldu. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılar belirlenen fiyat üzerinden talepte bulunabilecek. Halka arzın büyüklüğü ise 3,7 milyar TL olarak açıklandı.

Şirketin ’da işlem görecek sembolü AAGYO olacak. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından hisseler borsada işlem görmeye başlayacak.

Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

AĞAOĞLU AVRASYA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz süreci merakla bekleniyordu. Yayımlanan izahnamaye göre, Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygundur. Halka arz kapsamında belirlenen kriterler ve şirketin faaliyet alanı doğrultusunda katılım endeksine uygunluk durumu açıklandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
