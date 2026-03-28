Ağaoğlu halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İzahname yayımlandı

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için halka arz süreci başlıyor. Şirketin halka arzına ilişkin tarih, fiyat ve dağıtım bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ OLUYOR

Ağaoğlu Avrasya GYO, gayrimenkul yatırım ve geliştirme alanında faaliyetlerini sürdüren Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraklerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde yer alıyor. İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi farklı bölgelerinde yer alan projeler, şirket portföyünün önemli bölümünü oluşturuyor.

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında, payların dağıtımı şu şekilde olacaktır:

Ağaoğlu Avrasya GYO ortaklık yapısı şöyledir:

Halka arz kapsamında belirlenen fiyat 21,10 TL olurken, toplam 176 milyon adet lot dağıtımı planlanıyor ve halka açıklık oranı yüzde 25,11 olarak açıklandı. Halka arz gelirlerinin şirket tarafından planlanan kullanım alanları ise şöyledir:

AĞAOĞLU AVRASYA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 1-2-3 Nisan 2026 olarak duyuruldu. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılar belirlenen fiyat üzerinden talepte bulunabilecek. Halka arzın büyüklüğü ise 3,7 milyar TL olarak açıklandı.

Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görecek sembolü AAGYO olacak. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından hisseler borsada işlem görmeye başlayacak.

AĞAOĞLU AVRASYA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz süreci merakla bekleniyordu. Yayımlanan izahnamaye göre, Ağaoğlu Avrasya GYO katılım endeksine uygundur. Halka arz kapsamında belirlenen kriterler ve şirketin faaliyet alanı doğrultusunda katılım endeksine uygunluk durumu açıklandı.