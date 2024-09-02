Ağustos ayı dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta ağustos rekoru kırıldı

02 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:29

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Ağustos'ta ihracatta rekor kırıldı. Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını duyurdu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. Toplam ihracat 262 milyar dolara yükseldi. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu. Dış ticaret açığı aynı ayda 4,9 milyar dolar oldu.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI İHRACATI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatının 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta 22,1 milyar dolar mal ihracatı gerçekleşti. Son 1 yılda ihracatımız yüzde 3,5 arttı. İthalat ağustosta yüzde 10,8 gerilemeyle 27 milyar dolar oldu. Ağustosta dış ticaret açığı 4,9 milyar dolara düştü.

Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı;

"Olumlu ve güzel tablo Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetimizin ekonomi politikalarının eseridir. Haksız ithalatı engelleme noktasındaki etkili tedbirlerimizin eseridir. Azimle yapılan ihracat performansının eseridir. Tüm ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. Toplam ihracat 262 milyar dolara yükseldi. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ AZALMA DEVAM EDİYOR

Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti, 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü. İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolara geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı.

Dış ticaretteki azalma devam ediyor, Ağustos'ta yüzde 43,4 oranında dış ticaret azaldı, son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti ve 4,9 milyar dolara düştü. Dış ticaret açığımız azaldı, bunun ihracatın ithalatı karşılama oranına da olumlu etkisi oldu. Son 13 ayın 11'inde dış ticaret açığımız azaldı.

MAL İHRACATINDA YÜZDE 3.9 ARTIŞ

8 aylık verilerde mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı ve 170.8 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatındaki artış 6.3 milyar dolar oldu. Böylece 2023'ün aynı döneminde 164.5'tan 170.8 milyar dolara yükseldik.

8 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 33.6 AZALDI

Sonuçta 8 ayda dış ticaret açığımız 33.6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 8 ayda bu yıl 75.7'ye yükseldi. Burada da 9.1 puanlık artış var. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 66.6'ydı.

SON 1 YILDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 78.6 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 mliyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı.

Hizmet ihracatımız Ocak-Haziran'da %9,5 artışla 47,2 milyar dolara, yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız ise 105,8 milyar dolara yükseldi."