Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı! 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:30
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Ekonomik güven endeksi, ağustosta 93,1 geriledi.
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda düştü. Endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu.
Temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1'e geriledi.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düştü ve 98 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 olarak gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com