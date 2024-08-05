Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! İşte ev ve iş yeri kira zamları

05 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:09

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli olacak

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli olacak

İşyerleri ve meskenler için Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. Kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon verileri ile ortaya çıktı. TÜFE hesaplaması 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2024 yılı konut ve işyeri kira artışı zamları netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ GELDİ?

Kira artış oranı, Ağustos ayında TÜFE'deki artış oranına göre netleşti. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanıyor.

Son olarak açıklanan verilerde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları, Ağustos 2024'te uygulanacak kira artış oranını belirledi.

TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

TEMMUZ AYINDA UYGULAMAYA BAŞLADI

Kira artış oranı sınırlaması kalkmasıyla birlikte, ev sahipleri temmuz ayından itibaren TÜFE ortalamasına göre kiralara zam yapmaya başladı.

Gelen verilerle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını yeniden düzenleyecek.

KİRA ARTIŞ ORANI İKİNCİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Kira sözleşmesini 2023 Ağustos ayında imzalayanlar, Ağustos 2024 yılında sözleşme yenileyecek.

2025 yılı Ağustosuna kadar sözleşme devam edecek. Kira zammı ise bu sürede geçerli olacak.

Temmuz ayında açıklanan haziran enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalama yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Kiraya bu oranda artış yapılabildi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Kiracılar, kira artış oranını takip ederek yeni kontratlarını düzenlerken, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncelleyebilir.