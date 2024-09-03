Ağustosta en çok eğitim pahalandı! İşte fiyatı en çok düşen ürün

03 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:53

Son dakika | Enflasyon farkı için iki veri belli oldu! Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı: İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu

Son dakika | Enflasyon farkı için iki veri belli oldu! Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı: İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,47 olurken yıllık yüzde 51,7 olarak açıklandı. TÜFE rakamlarının ortaya çıkmasıyla ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu.

EĞİTİM İLK SIRADA

TÜİK, verilerine göre geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışı yüzde 41,56 oldu. Eğitimi yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları takip etti.

Aynı ayda fiyatı en çok artan ürünler ise şu şekilde: Yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN BELLİ OLDU

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün yüzde 13,54 ile taze meyveler oldu. . Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.