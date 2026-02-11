Menü Kapat
 Banu İriç

Ahmet Ahlatcı'ya kara para soruşturması iddiasına açıklama

Ahlatcı Holding hakkında ortaya atılan "kara para" ve "kaçakçılık" iddialarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada doğru olmadığı vurgulandı. Holding yöneticisi Ahmet Ahlatcı ve şirketin diğer yöneticilerinin herhangi bir soruşturmayla ilişkisinin bulunmadığı ifade edilerek sosyal medyadaki spekülatif paylaşımlara karşı harekete geçileceği duyuruldu.

Ahmet Ahlatcı'ya kara para soruşturması iddiasına açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
19:45
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
19:48

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı sektöründe önde gelen şirketlerinden biri olan Ahlatcı Holding'in sahibi iş insani Ahmet Ahlatcı hakkında “kara para” ve “kaçakçılık” iddialarıyla soruşturma açıldığı haberlerinin aslı olmadığı ortaya çıktı. Ahlatcı Holding; hakkında çıkarılan kara para ve kaçakçılık iddialarını yaptığı yazılı bir açıklama ile yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya paylaşımında Ahlatcı'nın yurt dışında bulunduğunu ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu iddia etti. Ahlatcı Holding bu haberler sonrası düşüş yaşarken yatırımcılar zarara uğradı.

Ahmet Ahlatcı'ya kara para soruşturması iddiasına açıklama

AHLATCI HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI: HABERLER ASILSIZ

Yapılan yazılı açıklamada; Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığının görüldüğü belirtilerek özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumların, özellikle de Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın yakından ve uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların asılsız, dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı açıklamada; Ahlatcı Holding’in kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Ahlatcı Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı'dır.Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu'nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ahmet Ahlatcı'ya kara para soruşturması iddiasına açıklama

ETİKETLER
#Yalanlama
#ahlatçı holding
#Kara Para Iddiaları
#Ahmet Ahlatcı
#Kaçakçılık Iddiaları
#Ekonomi
