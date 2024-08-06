Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu

06 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:18

Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih netleşti. Aile Destek Programı, son olarak temmuz ayında hesaplara yatırılmıştı. İşte aile destek ödemesi ağustos tarihi.

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, aile destek ödemeleriyle ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için planlanmıştı. Bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirildi ve söz konusu destek programı sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını açıkladı.

2 yıldır uygulanan destek programı, 2024 yılının sonuna kadar uzadı.

2024 YILININ SONUNA KADAR YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı son açıklamayla birlikte ağustos ayı ödeme tarihlerini açıkladı.

Ağustos ayı aile destek ödemeleri 9 Ağustos 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak.

2024 AİLE DESTEK PARASI NE KADAR OLDU?

Ailelerin hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen dört farklı gelir dilimini kapsayan tutarlar 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ödeniyor.