Aile destek ödemesi için kritik karar kapıda! Kulislerde yankılandı: Ocak ayında sürpriz mi var?

01 Ocak 2025 15:45 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:59

Her ay hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi için 2025 yılı kritik. İlk etapta geçici bir süre için, 1 yıllığına başlatılan Aile Destek Programı yoğun talep ve ihtiyaç nedeniyle iki kez uzatılmıştı. Aile destek ödemeleri yeniden uzatıldı mı, sorusu 2025 yılının başında gündem olurken kulislere yansıyanlar vatandaşa umut oldu.

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Aile destek programı ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklendi. Programın 2024 yılı sene sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Ancak 2025 sürprizi gelebilir. İşte Türkiye Aile Destek Programı hakkında gelen son kulis.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı'nda son tarih, ödemelerinin bekleyenler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Bakanlık tarafından 2 yıldır hak sahiplerinin hesaplarına aktarılan aile destek ödemesinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aile Destek Programı hakkında programın 2025 yılında devam etmeyeceğini ifade etmişti. “Aralık ayı ödemeleri ocak ayında hesaplara yatacak ve program sona erecek” diyen Bakan, aralık ayı ödemelerinin ise ocak 2025’in ilk günlerinde hesaplara yatacağını duyurdu.

OCAK AYINDA AİLE DESTEK ÖDEMESİ SÜRPRİZİ GELEBİLİR

Programın sona ereceği belirtilse de, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sürpriz bir açıklama gelebileceği kulislerde yankılandı. Programın yeniden uzatılması veya benzer bir sosyal yardım projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu konuda açıklama gelmesi bekleniyor.