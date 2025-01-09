Aile hekimleri artık bu raporları ücretli verecek! TBMM'den geçti

09 Ocak 2025 09:24 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:28

Mecliste kabul edilen düzenlemeyle, aile hekimliği hizmetleri büyük ölçüde ücretsiz hale gelirken, ayakta tedavi muayenesi katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Özel sektör işverenleri için SGK prim indirimlerinde güncellemeye gidilirken, yaşlılık aylığı şartları da kolaylaştırıldı. Ayrıca, aile hekimlerinin belirli raporları ücretli olarak vereceği açıklandı.

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TBMM’de "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası​ Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif​" kabul edildi. AK Parti​'nin verdiği önergelerle teklifin 3, 7, 19 ve 20. maddeleri metinden çıkarıldı. Kabul edilen düzenlemeyle aile hekimliği hizmetleri, yabancılara sunulan hizmetler ve belirli tıbbi uygulamalar dışında, ücretsiz hale getirildi. Ancak, aile hekimlerinin sunacağı hizmetler arasında akupunktur ve fitoterapi gibi özel raporlar yer almazken; bu hizmetler, sertifikalı hekimler tarafından mesai saatleri dışında verilecek.

AİLE HEKİMLERİ MESAİ DIŞI ÇALIŞABİLECEK

Yasayla, aile hekimleriyle ilgili önemli düzenlemeler de yapılıyor. Düzenlemeye göre aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek. Bakanlık, aile hekimlerinin mesai dışında vereceği özel hizmetlerin dışında, genel aile hekimliği​ hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını açıkladı.

KATILIM PAYI 20 TL’YE YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeye göre, ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan 2 TL’lik katılım payı 20 TL’ye çıkarıldı. Öte yandan, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde uygulanan 5 puanlık indirim 4 puana düşürüldü. Ancak, imalat sektöründeki iş yerleri için 5 puanlık indirim 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek ve bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl daha uzatılabilecek.

YAŞLILIK AYLIĞINDA YENİ ŞARTLAR

Yaşlılık aylığı düzenlemesiyle birlikte, 31 Aralık 2008’den önce sigortalı olanlar için farklı şartlar getirildi. Çalışma gücünde yüzde 40 ila 49 arasında kayıp yaşayan sigortalılar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödemesiyle aylığa hak kazanacak. Çalışma gücü kaybı yüzde 50 ila 59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim ödeme şartıyla emekli olabilecek.