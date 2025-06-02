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 | Özge Sönmez

Aile Yılı destek yardımları başladı! İhtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL: İşte şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kapsamında belediyeler de kampanyalarını duyurmaya başladı. Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek verileceğini duyurdu.

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Aile Yılı destek yardımları başladı! İhtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL: İşte şartlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 15:59

"Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik kampanyalar duyurulmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak için Canik Belediyesi de harekete geçti. "Aile Yılı'na özel projelerle ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk lirası destek sağlayacaklarını belirtti.

Aile Yılı destek yardımları başladı! İhtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL: İşte şartlar

5 BİN TL DESTEK VERİLECEK

Canik Belediye Meclisi Haziran Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve ilgili maddelerin komisyonlara sevk edildiği toplantıda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'nda ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi olan ailelere 5 bin Türk lirası destek vereceklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'na özel projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen sosyal projelerimizle birlikte ailelerimize maddi destek sağlayan projelerimizi de uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede, 2025 yılının Haziran ayı itibari ilçemizde çocukları dünyaya gelen ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin Türk lirası destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Aile Yılı destek yardımları başladı! İhtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL: İşte şartlar

ANNE ADAYLARINA DA DESTEK

Aile Yılı'nda ilçedeki anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizdeki anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye etmeye devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz projemizle, Gebe Bilgilendirme Eğitimi'ni tamamlayan tüm anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye ediyoruz. Özenle hazır hale getirdiğimiz Bebek Destek Paketlerimizin içerisinde, yenidoğan çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. 2025 Aile Yılı'na özel projelerimiz ve çalışmalarımızla ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Toplantı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ilçede devam eden projeler hakkında belediye meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunmasının ardından son buldu.

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