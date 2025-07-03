Aile Yılı yardımları başladı! Yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira destek: İşte şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kampanyaları devam ediyor. Sivas Belediyesi de bu kapsamda yeni evlenecek çiftlere müjdesini duyurdu. Yapılan duyuruda, Gülkart Çeyiz kartı uygulamasıyla yeni evlenecek çiftlere 20 bin liralık destek sağlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından belediye ve kurumlar da tek tek kampanyalarını duyurmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik destekler dikkat çekiyor. Bu kapsamında Sivas Belediyesi de yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni evlenen çiftlere 20 bin TL'lik destek sağlanacağı bildirildi.

GELİN VE DAMADA 10 BİN TL'LİK DESTEK

Sivas Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında ‘Gülkart Çeyiz' projesini hayata geçirildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından seçim vaatleri arasında da yer alan proje yeni evlenecek çiftler için de can suyu olacak. Yeni evlenecek ve 18-30 yaş aralığında yaş grubuna sahip olması gereken çiftlere toplamda 20 bin TL'lik destek sağlanacak. Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından aranan şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL çeyiz desteği sunulacak. Genç çiftler desteklerini Gülkart Çeyiz kartı üzerinden alabilecekler. Projeyi duyuran Başkanı Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.