Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aile Yılı yardımları başladı! Yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira destek: İşte şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kampanyaları devam ediyor. Sivas Belediyesi de bu kapsamda yeni evlenecek çiftlere müjdesini duyurdu. Yapılan duyuruda, Gülkart Çeyiz kartı uygulamasıyla yeni evlenecek çiftlere 20 bin liralık destek sağlanacağı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından belediye ve kurumlar da tek tek kampanyalarını duyurmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik destekler dikkat çekiyor. Bu kapsamında de yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni evlenen çiftlere 20 bin TL'lik destek sağlanacağı bildirildi.

Aile Yılı yardımları başladı! Yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira destek: İşte şartlar

GELİN VE DAMADA 10 BİN TL'LİK DESTEK

Sivas Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında ‘Gülkart Çeyiz' projesini hayata geçirildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından seçim vaatleri arasında da yer alan proje yeni evlenecek çiftler için de can suyu olacak. Yeni evlenecek ve 18-30 yaş aralığında yaş grubuna sahip olması gereken çiftlere toplamda 20 bin TL'lik destek sağlanacak. Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından aranan şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL çeyiz desteği sunulacak. Genç çiftler desteklerini Gülkart Çeyiz kartı üzerinden alabilecekler. Projeyi duyuran Başkanı Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aile Yılı yardımları başladı! Yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira destek: İşte şartlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile Yılı destek kampanyaları başladı! İhtiyaç sahiplerine 5 bin TL: Tek şart var
Aile Yılı yardımları başladı! Umre kampanyası duyuruldu: Tek şart var
ETİKETLER
#sivas belediyesi
#Aile Yılı
#Çeyiz Desteği
#Yeni Evlenen Çiftler
#Sosyal Destek
#Gülkart Çeyiz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.