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AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:32
AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek

AJet'ten 1 gün sürecek ucuz bilet kampanyası başlattı. Sadece 9 euro ve dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı bileti satılacak. 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde kesilen biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

AJet yeni yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı. Yalnızca vergiler dahil 9 euro ve dolar ile başlayan fiyatlardan yurt dışı biletleri satışa çıktı. Bu kampanya yurt dışı merkezleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan uçuşlarında geçerli olacak. 

AJET UCUZ YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

 AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

Biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa çıktı.

Kampanya için 175.000 bin adet koltuk ayrıldı.

Biletler Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan uçuşları için geçerli olacak.

AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek - 1. Resim

AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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