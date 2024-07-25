AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek

25 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:32

AJet yeni yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı. Yalnızca vergiler dahil 9 euro ve dolar ile başlayan fiyatlardan yurt dışı biletleri satışa çıktı. Bu kampanya yurt dışı merkezleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan uçuşlarında geçerli olacak.

AJET UCUZ YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

Biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa çıktı.

Kampanya için 175.000 bin adet koltuk ayrıldı.

Biletler Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan uçuşları için geçerli olacak.