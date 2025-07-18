AJet Şam’dan sonra Halep’e uçuyor

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet'ten yapılan açıklamaya göre,Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, Orta Doğu'nun kültür başkentlerinden birini daha uçuş ağına dahil etti.

AJET’TEN SURİYE’YE İKİNCİ HAT

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak. Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

HALEP AJET’IN 101. HATTI OLACAK

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.

Halephattı ile dış hat sayısı 60'a ulaşanAJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101'e çıkaracak.