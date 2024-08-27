AJET uygun fiyatlı uçak bileti kampanyası! AJET uçak bileti fiyatı belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:28
Yaz sezonun bitmesine günler kala tatilini eylül sonrasına bırakanlar uygun fiyatlı uçak bileti aramaya başladı. Türk Hava Yolları'nın bünyesinde yer alan AJET ucuz uçak bileti kampanyasıyla binlerce kişiyi uçurmaya hazırlanıyor. İşte AJET uygun fiyatlı uçak bileti kampanyası detayları...
Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. İşte AJET uygun fiyatlı uçak bileti kampanyası detayları…
AJET UYGUN FİYATLI UÇAK BİLETİ TARİHLERİ
Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi olan AJet, kampanyasına göre, 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
AJET UÇAK BİLETİ NE KADAR?
Kampanya kapsamında uçak bileti fiyatları 590 Lira’dan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Kampanya kapsamında 200 bin koltukta indirim yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com