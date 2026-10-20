Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:18

AJet yaz operasyonunu genişletiyor: Bodrum'dan sonra Dalaman da Almanya hattına ekleniyor

AJet, 2027 yaz sezonunda Bodrum ve Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine direkt seferler düzenleyecek. Haftada toplam 16 karşılıklı seferle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarını Almanya’ya bağlayacak olan AJet, bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırarak turizme katkı sağlayacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
AJet yaz operasyonunu genişletiyor: Bodrum'dan sonra Dalaman da Almanya hattına ekleniyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:18

; yaz sezonunda Milas/Bodrum Havalimanı’ndan yaptığı direkt dış hat seferlerine, Dalaman Havalimanı’nı da ekledi. AJet, Dalaman’dan ’nın 5 kentine, Bodrum’dan ise Almanya’nın 3 kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada toplam 16 karşılıklı seferle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarını Almanya’ya bağlayacak olan AJet, bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırarak turizme katkı sağlayacak.

AJET, ALMANYA’NIN 5 KENTİNE HAFTADA 16 SEFER YAPACAK

AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı’ndan , Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih’e haftada 2 gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Bodrum’dan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’a haftada 2 gün karşılıklı uçuş yapacak.  Haftada 16 direkt seferle, Almanya’dan Türkiye’nin gözde turizm bölgelerine hava köprüsü kurulacak.

AJet yaz operasyonunu genişletiyor: Bodrum'dan sonra Dalaman da Almanya hattına ekleniyor

DALAMAN’DAN ALMANYA’YA SEFERLER NİSAN’DA BAŞLIYOR

Almanya’nın kentlerine direkt seferler Dalaman Havalimanı’ndan Nisan 2027 itibarıyla, Milas/Bodrum Havalimanı’ndan ise Temmuz 2027 itibarıyla başlayacak.

Direkt uçuşlarla, aktarmalı uçuşlardan kaynaklı seyahat sürelerini kısaltmayı hedefleyen AJet, Bodrum ve Dalaman’ın uluslararası erişilebilirliğini artırarak bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bodrum’un yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştıracak seferlerin, Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğini de desteklemesi bekleniyor.

 

ETİKETLER
#Almanya
#Ajet
#düsseldorf
#Dalaman Havalimanı
#Milas-bodrum Havalimanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.