AJet yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası başladı. Kış tatiline çıkmak için plan yapan yolcuları sevindiren yüzde 30 indirimli bilet kampanyasından faydalanılabilecek bir sürü şehir bulunuyor. Bilet almak isteyen yolcular indirimli biletlerin fiyatlarını ve kampanyanın geçerli olduğu tarihleri merak ediyor. Peki AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?

AJET YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

AJet, yurtiçi uçuşlarda geçerli olmak üzere vergiler harici %30 indirimli biletleri 17 Kasım saat 11.00'de satışa sundu. Kış dönemine ilişkin alınan biletlerde geçerli olacak kampanyanın son günü ise 18 Kasım saat 23.59. Bu süre aralığında alınan biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak alınabilecek.

KAMPANYA HANGİ TARİHLER İÇİN ALINAN BİLETLERİ KAPSIYOR?

AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası, kış dönemi için alınan biletleri kapsıyor. Biletler, 1 Aralık 2026 – 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki (31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027, 22 Ocak – 9 Şubat 2027 arası tarihler ile tüm hafta sonları hariç) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli biletler 'AJDOM30' kodu kullanılarak satın alınabilecek.

Havayolu şirketi tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimle satışa çıkarıldı. AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

