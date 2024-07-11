AJET'in Mehmet Şimşek'in eşi ve kızı için başka yolcuları indirdiği iddiasına cevap geldi

11 Temmuz 2024 20:31 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 20:31

Bakan Mehmet Şimşek, iddialar için "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." dedi.

Sosyal medyadaki iddia çok konuşulmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı, Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet'in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son dakikada iptal ettiğini köşesinde yazdı.

İddiaları yalanlayan AJET açıklama yayımlayarak iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hukuki yolların kullanılacağı bildirildi.