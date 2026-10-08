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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:56

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJet, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı seçili direkt uçuşlarda biletler 19 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye varışlı bazı hatlarda fiyatlar 9 eurodan başlıyor. 116 bin koltuğun yer aldığı kampanyanın satış süresi ve seyahat tarihleri de belli oldu. Peki AJet kampanyası ne zaman bitiyor, 9 euro ve 19 dolarlık biletler hangi hatlarda geçerli, kampanyalı bilet nasıl alınır?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:56

, yurt dışına uygun fiyatlı seyahat etmek isteyen yolcular için yeni kampanyasını duyurdu. 8 Ekim'de başlayan kapsamında Türkiye çıkışlı seçili direkt uçuşlarda biletler 19 dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye varışlı bazı hatlarda fiyatlar 9 euro + vergilerden başlıyor. 116 bin koltuğun satışa çıkarıldığı kampanyanın son başvuru tarihi, geçerli uçuş tarihleri ve kampanyanın kapsadığı hatlar merak konusu oldu. Peki AJet kampanyası ne zaman bitiyor, 9 euro ve 19 dolarlık biletler hangi hatlarda geçerli, kampanyalı bilet nasıl alınır?
 

HABERİN ÖZETİ

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
AJet, yurt dışı uçuşlarda 19 dolardan ve 9 eurodan başlayan fiyatlarla yeni bir bilet kampanyası duyurdu.
Kampanya, 8 Ekim 2026 saat 11.00'de başladı ve 10 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Satılan biletlerle 2 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Türkiye çıkışlı seçili direkt uçuşlarda biletler 19 dolar + vergilerden, Türkiye varışlı bazı hatlarda ise 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Kampanya kapsamında Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok destinasyon yer alıyor.
Kampanya için toplam 116 bin koltuk satışa çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

 

AJET KAMPANYASI 2026 NE ZAMAN BAŞLADI?

AJet'in yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni kampanyası 8 Ekim 2026 saat 11.00'de başladı. Kampanyada Türkiye çıkışlı seçili direkt uçuşlar 19 dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Türkiye varışlı bazı uçuşlarda ise 9, 19 ve 29 euro + vergilerden başlayan fiyat seçenekleri sunuluyor. Ancak kampanyadaki başlangıç fiyatlarının tüm uçuşlar için geçerli olmadığı belirtiliyor.
 

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJET BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

AJet kampanyasının son satış tarihi 10 Ekim 2026. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 10 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor. Kampanyanın satış süresi sona erdikten sonra indirimli başlangıç fiyatları da geçerliliğini yitirecek.

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJET 9 EURO BİLET HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

AJet kampanyasının en dikkat çeken seçeneklerinden biri Türkiye varışlı bazı uçuşlarda sunulan 9 euro + vergilerden başlayan biletler oldu.

Ancak 9 euroluk fiyat tüm AJet uçuşlarında geçerli değil. Kampanya kapsamında belirlenen seçili direkt hatlarda ve sınırlı sayıdaki koltuklarda bu fiyatlardan bilet alınabilecek. 19 ve 29 euro + vergilerden başlayan farklı seçenekler de bulunuyor.

AJET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyadan alınan biletlerle 2 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Bununla birlikte bazı yoğun dönemler kampanya kapsamının dışında tutuluyor. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026 tarihleri arasındaki seyahatler kampanyaya dahil değil. Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında bırakılıyor.
 

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJET KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?

AJet'in kampanyası 'nın yanı sıra Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çok sayıda destinasyonu kapsıyor.

Kampanyanın geçerli olduğu başlıca şehirler arasında Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana ve Zürih bulunuyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep gibi destinasyonlara yönelik uçuşlar da yer alıyor.
 

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

JET KAMPANYALI UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

Kampanyalı AJet biletleri AJet'in resmi internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Bilet araması sırasında kampanya kapsamındaki tarih ve rotaların seçilmesi gerekiyor. Uygun uçuşlarda kampanyalı fiyatlar, vergilerle birlikte ödeme ekranında görüntüleniyor.

AJET KAMPANYASINDA 116 BİN KOLTUK SATIŞA ÇIKTI

AJet, kampanya kapsamında toplam 116 bin koltuğu indirimli fiyatlarla yolcuların satışına sundu. Koltuk sayısının uçuş ve rotalara göre sınırlı olması nedeniyle 19 dolar, 9 euro veya diğer başlangıç fiyatlarının her tarih için bulunması beklenmiyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini son satış tarihini beklemeden kontrol etmesi önem taşıyor.

AJet ucuz bilet kampanyası 2026: AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJET KAMPANYASININ SON GÜNÜ 10 EKİM

AJet'in yurt dışı uçuş kampanyasında satışlar 10 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Kampanyadan satın alınan biletlerle ise 2 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Türkiye çıkışlı seçili direkt uçuşlarda fiyatlar 19 dolar + vergilerden, Türkiye varışlı bazı uçuşlarda ise 9, 19 ve 29 euro + vergilerden başlıyor.
 

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#Avrupa
#Kampanya
#Ajet
#Uçak bileti
#Balkanlar
#Ekonomi
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