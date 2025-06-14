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 | İrem Çınar

AJet'ten babalar gününe özel kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler belli oldu

Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından AJet, Babalar Günü'ne özel kampanyasını duyurdu. AJet, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihinde alınacak yurt içi ve yurt dışı biletlerde yüzde 30 indirim yaptığını duyurdu.

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AJet'ten babalar gününe özel kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler belli oldu
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 13:37

AJet, Babalar Günü'ne özel bir kampanya başlattığını duyurdu. 15 Haziran Babalar Günü’ne özel hazırlanan bu kampanya kapsamında, AJet yolcularına hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 30indirim imkanı sunuluyor.

AJet'ten babalar gününe özel kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler belli oldu

AJET'TEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

34 ülkede 59, Türkiye genelinde ise 41 noktaya uçuş düzenleyen AJet’in bu özel kampanyası, 14 Mayıs 2025 saat 10.00’da başlayacak ve 15 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya kapsamında sunulan indirimli biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'ten babalar gününe özel kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler belli oldu

Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında "AJETBABA" indirim kodunun yazılması yeterli olacak. Kampanya ile 80 bin koltuk satışa sunulacak ve yolcular, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasında bu indirimli biletlerle seyahat edebilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

AJet'i kim satın aldı?
AJet veya eski adıyla AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketidir.
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#Ekonomi
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