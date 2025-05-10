AJet'ten kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından AJet, Anneler Günü'ne özel kampanyasını duyurdu. AJet, 10-12 Mayıs 2025 tarihinde alınacak yurt içi ve yurt dışı biletlerde yüzde 40 indirim yaptığını duyurdu.

AJet, Anneler Günü'ne özel bir kampanya başlattığını duyurdu. 11 Mayıs Anneler Günü’ne özel hazırlanan bu kampanya kapsamında, AJet yolcularına hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 40 indirim imkanı sunuluyor.



AJET'TEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

34 ülkede 58, Türkiye genelinde ise 41 noktaya uçuş düzenleyen AJet’in bu özel kampanyası, 10 Mayıs 2025 saat 10.00’da başlayacak ve 12 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya kapsamında sunulan indirimli biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya ile 100 bin koltuk satışa sunulacak ve yolcular, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında bu indirimli biletlerle seyahat edebilecek. İndirimden faydalanmak isteyenlerin, bilet alım aşamasında "AJETANNE" promosyon kodunu girmesi yeterli olacak. İndirim, biletin vergi ve harçlar hariç olan toplam tutarına uygulanacak.