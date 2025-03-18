AJet'ten yurt dışı uçuşlar için ucuz bilet kampanyası! Tarihler ve şartlar belli oldu

AJet, yurt dışı uçuşlar için avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. AJet, 18-19 Mart 2025 tarihinde alınacak yurt dışı biletlerini 19 eurodan satışa sundu.

AJet’in yurt dışıuçuşlar için yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya; Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi çeşitli yurt dışı uçuş rotalarını kapsıyor.

18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Bilet fiyatları 19 euro/dolar artı vergilerden başlayacak ve 27 bin 500 koltuk için geçerli olacak.