AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel kampanya! Sadece iki ay geçerli
Türk Hava Yolları'na bağlı Anadolu Jet markasının yeni adı AJet yurt dışı ucuzları için kampanya başlattı.
İndirimli uçuşlarıyla avantajlı hava yolu şirketi AJet yurt dışı uçuşları için yeni kampanyasını açıkladı. AJet, 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yüzde 40 indirimle alınan yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında uçulabilecek.
Kampanyaya ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Yurt dışına ailenizle %40 indirimli uçun!
1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı biletinizi %40 indirimli alın (vergiler ve harçlar hariç), 6 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ailenizle unutulmaz anılar biriktirin.
Ajet ile %40 aile indirimli uçmanın tam zamanı!
Ailenizle birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye seyahatler AJet ile %40 indirimle!
Biletleme Tarihleri: 1 – 4 Mayıs, 2024
Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs – 30 Haziran, 2024