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02 May 2024 03:57 - Güncelleme : 02 May 2024 03:58

AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel kampanya! Sadece iki ay geçerli

Türk Hava Yolları'na bağlı Anadolu Jet markasının yeni adı AJet yurt dışı ucuzları için kampanya başlattı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
AJet&#039;ten yurt dışı uçuşlarına özel kampanya! Sadece iki ay geçerli

İndirimli uçuşlarıyla avantajlı hava yolu şirketi AJet yurt dışı uçuşları için yeni kampanyasını açıkladı. AJet, 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yüzde 40 indirimle alınan yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında uçulabilecek.

Kampanyaya ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışına ailenizle %40 indirimli uçun!

1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı biletinizi %40 indirimli alın (vergiler ve harçlar hariç), 6 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ailenizle unutulmaz anılar biriktirin.

Ajet ile %40 aile indirimli uçmanın tam zamanı!

Ailenizle birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye seyahatler AJet ile %40 indirimle!

Biletleme Tarihleri: 1 – 4 Mayıs, 2024

Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs – 30 Haziran, 2024

AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel kampanya! Sadece iki ay geçerli - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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