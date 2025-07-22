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 | İrem Çınar

AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi seyahatlerde indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:29

Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından , seyahat planlarını önceden yapan yolcular için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. 155 bin koltuk, vergiler dahil yalnızca 849 TL’den satışa sunuldu.

SADECE BİR GÜNLÜK FIRSAT

Erken rezervasyon kampanyası kapsamında indirimli biletler, 22 Temmuz 2025 saat 10.00 ile 23 Temmuz 2025 saat 23.59 arasında temin edilebilecek. , 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları kapsıyor.

AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

41 NOKTAYA UYGUN FİYATLI UÇUŞ İMKANI

Yurt içinde 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet’in kampanyası, tek yön direkt uçuşlar için geçerli. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi AJet.com veya mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

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#Ekonomi
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