AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

13 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:12

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tarihi zirvenin ardından iki parti asgari ücret, emekli maaşları ve vergide adalette ortak çalışma kararı aldı.

CHP teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarken, 3 kişiden oluşacak CHP heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek.

TARİHİ ZİRVEDE UZLAŞMA

Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geldiği görüşmeden emekli maaşı ve asgari ücretin yükseltilmesi için makro bir çözüm bulunması konusunda uzlaşı çıktı. Bu kapsamda vergide adaletin sağlanması ve vergi gelirinin artırılması için ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Görüşme sonrası çıkan uzlaşıyla birlikte hükümetin aylardır üzerinde çalıştığı torba kanuna eklemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Çok kazananın çok vergi ödeyeceği bir sistemin hedeflendiği ve gelire göre doğal gaz tarifesi uygulamasının gündemde olduğu torba kanunun 30 maddesinin, Meclis tatile girmeden önce görüşülmesi bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK İLE CHP HEYETİ BULUŞACAK

Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

KAYNAĞI BİRLİKTE ARAYACAKLAR

Özel de görüşme sonrası Amasya'da yaptığı açıklamada, "Maliyetin altındaki 17 TL’lik çay fiyatının 25 TL’ye çıkarılması gerektiğini, 9,25 TL’lik buğday fiyatının 15 TL’ye çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan’a ifade ettim. ‘Kaynak mı arıyorsunuz, kaynağı birlikte bulalım’ dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 TL’lik verginin 65 TL’sini, dolaylı vergiden elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi, fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir" dedi.

CHP TEKLİFİNİ SUNDU

Özel, "Adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan’a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek vergide adalet önerimizi somutlaştıracak" açıklamasını yaptı.