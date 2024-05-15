AK Parti'den fahiş fiyatlarla ilgili açıklama geldi: Geri adım atmayacağız

15 May 2024 20:04 - Güncelleme : 15 May 2024 20:46

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Ekonomideki sıkıntıları fırsat bilip fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara karşı cezaları daha da ağırlaştırmak için Meclis'te kanun teklifi görüşmeleri devam ederken, konuya ilişkin hükümetten yeni bir açıklama geldi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, fahiş fiyatlarla mücadele geri adım atmayacaklarını söyledi.

YARALI ÖĞRETMENE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Partili Ejder Açıkkapı, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Elazığ'da bir öğretmenin kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından yaralandığı olayda saldırıya uğrayan öğretmene geçmiş olsun dileğinde bulunan Açıkkapı, bu tür hadiselerin yeniden meydana gelmemesi için gerekli çalışmaların ilgili bakanlık tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRİ ŞART

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Açıkkapı, pandemi, bölgedeki çatışmalar ve deprem felaketiyle kaçınılmaz olarak artan ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için birtakım tedbirleri hayata geçirmenin şart olduğunu vurguladı.

Bu anlamda ne ilk ne de son olacak kamuda tasarruf paketinin hazırlandığını söyleyen Açıkkapı, yeni tasarruf paketinin hayırlı olmasını diledi. Açıkkapı, şöyle konuştu:

"FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK"

"Kamuda tasarruf paketinin hayata geçmesinin yanı sıra vatandaşımızın kanını emmeye kalkan fırsatçılarla mücadelemiz, artarak devam edecek. Fahiş fiyatla, fırsatçılıkla mücadelede geri adım olmayacak. Milletimizin aşına, yuvasına göz diken biri bin yapmaya kalkanlara büyük cezalar öngören yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

ERDOĞAN DA 'HESABINI SORACAĞIZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışa değindi.

Fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, bu artışların sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini söyleyip fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, "Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır" diye konuştu.

Arz-talep dengesini bozacak güce ulaşan çıkar odakları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunun bilinmesini isterim, milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.” dedi.