AK Parti'den İBB'deki zam teklifine tepki: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" maddesi ilgili komisyonlara sevk edilmişti. İBB AK Parti Grubu, toplu ulaşıma yapılması planlanan yeni zam teklifine sert tepki gösterdi. Grup adına yapılan açıklamada, zam teklifinin hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığı ve haksız bir yük olduğu belirtildi.

"YENİ ZAMMA İHTİYAÇ YOK"

Yapılan açıklamada, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinin asgari ücret, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim gibi üç temel parametreye göre belirlendiği vurgulandı. Ocak 2025'te UKOME kararıyla bilet fiyatlarına yüzde 35 zam yapıldığı ve bu zammın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı ifade edildi. AK Parti, bu nedenle bugün yeni bir zamma ihtiyaç olmadığını savundu.

Açıklamada, "Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül bugün toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle meclise gelmiştir. Biz, İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim: Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. İstanbul’da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, üç parametreye göre belirlenir: Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025’te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur.

"HAKSIZ BİR YÜK"

Kıymetli İstanbullular, Ulaşım, yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biridir. Belediyelerin sorumluluğu; vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir: Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkânlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür.

Buradan açıkça soruyoruz: Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT’yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi? İBB yönetimine çağrımız nettir: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.