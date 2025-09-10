Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti'den İBB'deki zam teklifine tepki: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin

AK Parti İBB Grubu, bugün toplu ulaşıma yapılması istenen zam teklifinin meclise sunulmasıyla ilgili açıklama yaptı. AK Parti grubu, yeni bir zamma ihtiyaç olmadığını savunarak, "İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin" çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 20:40

Büyükşehir Belediyesi () Meclisinde, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" maddesi ilgili komisyonlara sevk edilmişti. İBB Grubu, toplu ulaşıma yapılması planlanan yeni teklifine sert tepki gösterdi. Grup adına yapılan açıklamada, zam teklifinin hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığı ve haksız bir yük olduğu belirtildi.

"YENİ ZAMMA İHTİYAÇ YOK"

Yapılan açıklamada, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinin asgari ücret, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim gibi üç temel parametreye göre belirlendiği vurgulandı. Ocak 2025'te UKOME kararıyla bilet fiyatlarına yüzde 35 zam yapıldığı ve bu zammın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı ifade edildi. AK Parti, bu nedenle bugün yeni bir zamma ihtiyaç olmadığını savundu.

AK Parti'den İBB'deki zam teklifine tepki: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin

Açıklamada, "Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül bugün toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle meclise gelmiştir. Biz, İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim: Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. İstanbul’da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, üç parametreye göre belirlenir: Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025’te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur.

"HAKSIZ BİR YÜK"

Kıymetli İstanbullular, Ulaşım, yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biridir. Belediyelerin sorumluluğu; vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir: Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkânlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür.

Buradan açıkça soruyoruz: Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? ’yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi? İBB yönetimine çağrımız nettir: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da toplu ulaşıma zam gündemde! Otobüs, metrobüs, taksi ve servisler de kapsamda
ETİKETLER
#istanbul
#zam
#ibb
#ak parti
#toplu ulaşım
#iett
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.